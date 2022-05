Do začátku hlavní turistické sezony mají na Sněžce vzniknout nerezové zábrany

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Stavba zábran na Sněžce začne příští týden. Půjde o více než sto sloupků, mezi nimiž budou natažené nerezové řetězy, které oddělí návštěvnický prostor od míst, kam se nesmí. Hotovo by mělo být do začátku letní sezony. ČTK to dnes řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy, která úpravy provede. Jde o součást zakázky za celkových 17,8 milionu korun bez DPH, která zahrnuje na Sněžce také opravu chodníku, vyhlídky, vybudování laviček nebo dopravu materiálu vrtulníkem na vrchol. Investorem je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

"Budování zábradlí začne v úterý nebo ve středu, a to hloubením jamek pro sloupky. Od poloviny června máme v plánu montáž nerezových komponentů. Sloupky budou zabetonované v zemi a mezi nimi bude dvojitý nerezový řetěz," řekl Klimeš.

Správa KRNAP si od vybudování stálých zábran na vrcholu Sněžky slibuje zvýšení ochrany přírody v oblasti, která patří k nejnavštěvovanějším a zároveň nejcennějším v Krkonoších. Dosud ochranáři na vrcholu nejvyšší české hory vždy před hlavní turistickou sezonou instalovali dočasné, metr vysoké sítě.

V první polovině srpna by měli stavbaři začít připravovat rekonstrukci vysokohorského chodníku od horní stanice kabinové lanovky na vrchol Sněžky. Nejprve musí odstranit původní, aby mohla v září přijít na řadu samotná oprava chodníku starobylou technologií štětování. Práce budou probíhat za provozu. Klimeš upozornil, že pokládání kamenů a štětování může kvůli ochraně přírody začít až po 1. září, kdy bude moci létat vrtulník a bude tam tak možné kámen dopravit.

"Kámen bude z Polska, půjde o žulu ze západních Krkonoš a k přepravě poslouží přepravní vaky zavěšené pod vrtulníkem," řekl Klimeš.

Opravovaný úsek horského chodníku je součástí jedné z hlavních přístupových turistických tras na Sněžku. Chodník v nejširším místě dosahuje šíře asi 12 metrů a dlouhý je necelých 100 metrů, celý bude tvořen tzv. štětem. "Štětování budeme provádět na 325 metrech čtverečních. Bude tam potřeba navozit zhruba 400 tun materiálu, většinu z toho přepraví vrtulník. Ne všechno je ale kámen, půjde i o materiál na sloupy a další věci," řekl Klimeš.

Štětování je prastará metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Plánovaná oprava chodníku na Sněžce je pokračováním rekonstrukce horského chodníku, který vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře. Firma chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou opravovala s přestávkami v letech 2018 až 2020.

Letos chtějí stavbaři udělat co nejvíce, ale plány jim může zhatit počasí, které je na Sněžce nevyzpytatelné. Veškeré plánované práce na Sněžce mají být proto hotové nejpozději v září 2023.

Sněžka nemá podle odborníků ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a je pro středoevropské horstvo vzácný. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.