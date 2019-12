Do výroby vrtulníků pro armádu se zapojí LOM či Aero Vodochody

Washington - Do výroby amerických vrtulníků pro českou armádu se zapojí státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ), ale i soukromé firmy Aero Vodochody, Ray Service a VR Group. Jejich podíl na zakázce by měl dosáhnout 30 procent. S americkým výrobcem Bell už podepsaly příslušná memoranda. ČTK to před čtvrtečním podpisem dokumentu, který v USA pořízení amerických strojů za 14,6 miliardy korun bez DPH završí, řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

O další spolupráci mezi českými a americkými zbrojními firmami bude dnes český ministr jednat na schůzce s největšími americkými výrobci vojenského materiálu.

Česká republika se rozhodla koupit mezivládní dohodou osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper, které vyrábí firma Bell. Zakázka bude jedním z témat, o kterém bude Metnar ve čtvrtek mluvit v Pentagonu s americkým ministrem obrany Markem Esperem. Na závěr schůzky podepíšou dokument, který nákup dokončí.

Podle Metnara bude uzavřen několikaletý akviziční proces, díky kterému budou nahrazeny vrtulníky Mi-24/35 ruské výroby. Armáda se tak podle něj zbaví další ze závislostí na ruských produktech. "Tato závislost na této ruské technice nám přinášela celou řadu problémů," poznamenal ministr. Problémy podle něj byly například s dodávkami náhradních dílů, zastaralostí techniky i ve spolupráci s výzbrojí spojenců z NATO.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata ČTK řekl, že pořízením nových strojů armáda obnovuje své schopnosti blízké letecké podpory pomocí vrtulníků. "Souborem osmi a čtyř vrtulníků nahrazujeme bitevní vrtulníky, které byly primárně určené pro podporu pozemních sil. Takže my tu schopnost nahrazujeme a výrazným způsobem ji modifikujeme na vyšší úroveň," poznamenal. Vrtulníky budou také sloužit na podporu speciálních sil, k transportu vojáků nebo raněných, řekl ministr.

Česko za stroje zaplatí 14,6 miliardy korun bez DPH. Metnar zdůraznil, že v ceně jsou zahrnuty, na rozdíl od nákupu od jiných zemí, i certifikované zbraňové systémy, munice, vyškolení pilotů a personálu nebo simulátor. Ne vždy také podle něj byly kupující v minulosti pozváni na završení nákupu přímo do Pentagonu.

Do zakázky bude zapojen český obranný průmysl minimálně z 30 procent. "Dneska už víme, že to bude o něco více," podotkl Metnar. Podle ředitele odboru průmyslové spolupráce Tomáše Kopečného nemůže ministerstvo podrobnosti zapojení firem zatím zveřejňovat. Například státní podnik LOM Praha zajišťuje pro armádu servis v současné době používaných vrtulníků řady Mi, Ray Service se specializuje na výrobu kabeláže pro sofistikované přístroje, Aero Vodochody v minulosti například vyrábělo kokpity pro vrtulníky Black Hawk. VR Group se zabývá výcvikem či výrobou simulátorů.

Podle Kopečného je významné nejen zapojení českých firem do této konkrétní zakázky, ale také to, že se díky ní dostanou do dodavatelského řetězce amerických zbrojařů. USA jsou podle něj v této oblasti značně protekcionistické a proniknout na jejich trh není snadné. "Tento kontrakt nám otevírá dveře do této ligy," řekl Kopečný ČTK s odkazem na to, že americký zbrojní trh je největší na světě. České firmy tak dostanou šanci se podílet i na dalších výrobcích firem zapojených do zakázky.

Tuto spolupráci má podpořit i dnešní schůzka Metnara s americkými firmami sdruženými v platformě American-Czech Business Council (ACEBA). Pracovního oběda se zúčastní zástupci největších amerických zbrojařů včetně firem Bell, Raytheon, Lockheed Martin nebo L3Harris. Podle Kopečného je pro zahraniční firmy při snaze dostat se na americký zbrojní trh klíčové mít v USA sídlo či výrobnu, případně být navázaný na již zavedené americké firmy. Poznamenal, že Spojené státy vydávají na obranu obrovské sumy a většinu materiálu nakupují na domácím trhu.

"Dostat se do dodavatelského řetězce těch velkých firem, které tyto obrovské objemy realizují, je opravdu velkou výzvou a ohromnou příležitostí," řekl Kopečný.

Metnar se dnes ve Washingtonu také zúčastní piety u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.