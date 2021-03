Do vyřazovacích bojů v extralize vstoupí Mladá Boleslav a Liberec

Praha - Úvodními zápasy začne ve čtvrtek hlavní část play off hokejové extraligy. Po základní části třetí Mladá Boleslav přivítá tým Pardubic, který se v předkole vypořádal s Karlovými Vary, čtvrtý Liberec změří síly s Hradcem Králové, jemuž stačily na postup přes Litvínov pouze tři zápasy. V pátek jsou na stejných stadionech na programu i druhé duely sérií hraných na čtyři vítězství.

Mladoboleslavští mohli jako jeden z týmů nejlepší čtyřky po základní části načerpat energii, naposledy hráli 7. března, kdy vyhráli na ledě vítěze základní části Sparty. "V závěru základní části - a vůbec po té říjnové pauze - se soutěž v podstatě nezastavila, na delší dobu až teď. Snažili jsme se zregenerovat a odpočinout si, ale i potrénovat. Jak se nám to povedlo, to ukáže až nadcházející série," řekl trenér Radim Rulík.

"Věřím, že od prvního zápasu to chytneme za pačesy a půjdeme si za tím. Žádné konkrétní ambice se v klubu neřešily, ale pro nás je to jasné - jednoznačně chceme být co nejlepší, stejně jako v základní části, kdy se nám podařil takový první krok. Důležité bude, aby všechna rozhodnutí, která na ledě uděláme, byla ve prospěch týmu," zdůraznil Rulík.

Uzdravil se i obránce Hrbas, trenéři by tak měli mít k dispozici kompletní tým.

Zatímco výkony Dynama rostly až během sezony, Středočeši se pohybovali na nejvyšších příčkách po celou základní část. "Jde o hodně bruslivý tým se zkušenými hráči, mají velice slušnou obranu v čele s pilířem Martinem Ševcem, ale my jsme s nimi odehráli v sezoně čtyři vyrovnané zápasy, dovolím si říct, že jsme v některých byli i lepší. Takže nás čeká otevřená série, dál ale chceme jít my," prohlásil pardubický kouč Richard Král.

Přes velké odhodlání ale tuší, jak vysoká překážka stojí v cestě. "Musíme hrát znovu jako tým a mít vychytané určité detaily, které budou rozhodovat, dobře zvládnout přesilovky a oslabení. Musí tam být emoce, ale ty pozitivní, je třeba udržet nervy na uzdě. Obzvlášť pozor si musíme dát na útočníka Šťastného, který má skvělou sezonu," dodal Král.

Pardubičtí skončili sérii proti Karlovým Varům v neděli. "Pro nás to bude možná lepší, protože jsme měli den volno, dva dny jsme potrénovali, ve čtvrtek jdeme na to. Pauza nebyla krátká ani dlouhá. Uvidíme ve čtvrtek, zda byla akorát. Boleslav měla delší zápasové volno, ale zase se na nás mohli dobře připravit a naladit fyzicky," řekl obránce Jan Kolář.

Když měl liberecký kouč Patrik Augusta vyjmenovat klíčové atributy pro sérii s Hradcem Králové, začal u produktivity. "Nemyslím, že nás čekají bláznivá utkání, v nichž by týmy měly mít třicet čtyřicet střel. Play off je specifické. Jako ve všech sériích bude záležet na dobrém načasování formy, na výkonu speciálních formací a brankářů," řekl Augusta.

Domácí prostředí nepředstavuje při neúčasti diváků až takový rozdíl, ale šéf střídačky Bílých Tygrů ho nepodceňuje. "Myslím, že padá výhoda té kulisy, jinak domácí prostředí je domácí prostředí. Hráči mají svůj komfort, nemusí nikam cestovat a mohou si projít ty své rutiny, na něž jsou zvyklí. Takže domácí prostředí nějakým způsobem výhoda je, i když to není až tak velké bez diváků v hledišti," namítl Augusta, jenž postrádá jen dlouhodobé marody Šmída a Filippiho.

Útočník Radan Lenc je připravený, že Liberečtí budou čelit těžko prostupné obraně. "Říká se tomu beton a i já osobně si myslím, že to beton je," podotkl s úsměvem Lenc. "I když jsem slyšel ty hlasy, že oni beton nehrají, že hrají útočný hokej. Samozřejmě ten útočný hokej přidají k tomu betonu, založené to však je na těžké defenzivě a velkých obráncích, s nimiž nejsou ty souboje vůbec nic příjemného, ale máme čas se na to připravit."

Za velkou hrozbu i s ohledem na styl hry považuje Radka Smoleňáka, přestože sérii předkola odehrál zkušený útočník až ve čtvrté formaci. "Nejsem si jistý, zda bude i proti nám nastupovat ve čtvrté formaci, ale i kdyby ano, nelze říct, že je to pro nás plus. On si dokáže vytvořit šance a být nepříjemný pro soupeře z jakékoliv lajny. Hokejista to je a my si na něho musíme dát pozor, ať je v sestavě kdekoliv," řekl Lenc.

Východočeši zamířili pod Ještěd už dnes. "V sérii na čtyři vítězství je vždy, když jede tým ven, důležité uhrát alespoň jeden zápas. Stejně tak si to přejeme i my. Vím, že nás čeká hodně silný soupeř, ale na druhou stranu - v té první čtyřce nelze koukat doleva doprava, tam jsou silné všechny týmy. Liberec má silný útok, jsou silní v útočném pásmu a umí dát góly. Mají tam hráče s výbornou koncovkou, to všechno si musíme pohlídat," konstatoval trenér Vladimír Růžička.

Proti Litvínovu inkasovalo jeho mužstvo za 180 minut hry jen dva góly. "Naše výkony v předkole byly celkově lepší než v té základní části, kde si myslím, že to nebylo stoprocentní. Ale v té poslední sérii ukázalo mužstvo velkou sílu, navíc s podporou vynikajícího brankáře. Vždycky tam člověk najde i slabiny, na nichž je třeba pracovat, ale ty si nechám pro sebe," poznamenal Růžička.

"Jsme natěšení. Je dobře, že nás čeká čtvrtfinále rovnou s takovým týmem. Liberec je výborný mančaft a dlouhodobě to potvrzuje, ale myslím, že série nemá favorita. Ty zápasy s nimi jsou vždy dobré a těsné, je to o pár chybách. Nebude to nic jednoduchého. Myslím, že to bude pěkný hokej a dobrá série. My musíme respektovat jejich sílu i hru a být na vše mentálně připravení, že nic nebude zadarmo a vše si musíme vybojovat na ledě," řekl kapitán královéhradeckého týmu Smoleňák.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy (18. a 19. března): BK Mladá Boleslav (po základní části 3.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátky: čtvrtek 17:00 (ČT sport), pátek 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:2, 5:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl., 5:2 (nejproduktivnější hráči: David Šťastný 2 branky + 4 asistence - Matej Paulovič 0+4). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: David Šťastný 50 zápasů/52 bodů (26+26) - Anthony Camara 44/35 (21+14). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Anthony Camara, Tomáš Zohorna 4/6 (2+4). Statistiky brankářů v základní části: Jan Růžička průměr 2,27 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,34 procenta a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,90 a 90,54, Konstantin Barulin 3,11, 90,00 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Milan Klouček 1,63 a 94,40. Zajímavosti: - Mladá Boleslav na konci základní části, kterou zakončila v neděli 7. března, vyhrála třikrát za sebou a doma zvítězila dvakrát v řadě. - Pardubice postoupily z předkola v neděli po výhře nad Karlovými Vary 3:1 na zápasy. - Dynamo vyhrálo pět z posledních šesti duelů a venku dva ze tří. - Mladá Boleslav vyhrála 11 z posledních 12 vzájemných zápasů. - Útočník Jan Stránský z Mladé Boleslavi může sehrát 600. zápas v extralize. - Francouzský útočník Valentin Claireaux začal sezonu v Pardubicích, kam přišel ze Zlína, a do Mladé Boleslavi se přesunul o Vánocích. - Mladá Boleslav se bude při čtvrté účasti ve čtvrtfinále extraligy snažit o druhou účast v semifinále po roce 2016. - Dynamo čeká 24. čtvrtfinálová účast, postoupilo dál jedenáctkrát. Semifinále si Pardubice zahrály také v roce 1973, kdy se tam dostaly přímo jako vítěz základní části. - Brankář Pavel Kantor z Pardubic chytal za Mladou Boleslav v sezoně 2018/19. Obránce a kapitán Dynama Jakub Nakládal působil v Bruslařském klubu v dorostu. Útočník Michal Vondrka, který je celou sezonu na marodce, přišel do Pardubic loni v polovině ledna právě z Mladé Boleslavi, kde hrál od začátku ročníku 2018/19. - Kouč Pardubic Richard Král hrál za Mladou Boleslav v letech 2006 až 2010 a vedl ji jako kapitán. V roce 2008 s ní postoupil do extraligy. Bílí Tygři Liberec (4.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátky: čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport), pátek 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 4:1, 3:2 po sam. nájezdech, 3:1 (nejproduktivnější hráči: Michal Birner 2+6 - Jérémie Blain 1+3). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 7 zápasů - 3 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 14:13. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Birner 50/45 (14+31) - Radek Smoleňák 51/35 (20+15). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Vladimír Růžička 3/3 (0+3). Statistiky brankářů v základní části: Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,31, 91,63 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,36, 91,62 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Marek Mazanec 0,67, 98,02 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec se utká v play off s Hradcem Králové podruhé. V roce 2018 slavil ve čtvrtfinále postup Mountfield po vítězství 4:3 na zápasy. - Bílí Tygři si od postupu do extraligy v roce 2002 zahrají podvanácté a postoupili dosud osmkrát. - Mountfield se po přesunu s extraligovou licencí z Českých Budějovic do Hradce Králové v roce 2013 představí ve čtvrtfinále i posedmé, mezi nejlepší čtyři se dostal v letech 2017 a 2018. - Bílí Tygři na konci základní části vyhráli dvakrát za sebou a prohráli jediný z posledních čtyř duelů. Doma zvítězil Liberec třikrát v řadě. - Hradec Králové postoupil z předkola v sobotu přes Litvínov po vítězství 3:0 na zápasy a celkově s koncem základní části vyhrál čtyřikrát v řadě. Venku zvítězil ve třech z posledních čtyř duelů. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a pětkrát z posledních šesti soubojů. - Obránce Petr Kolmann z Liberce může sehrát 200. zápas v extralize. - Kanadský obránce Jérémie Blain z Hradce Králové v pátek oslaví 29. narozeniny, útočníkovi Jakubovi Sklenářovi bude v sobotu 33 let. - Útočník Radovan Pavlík hostuje od 9. prosince v Liberci z Hradce Králové výměnou za forvarda Marka Zachara. Pro oba je to první působení v extralize mimo mateřské kluby. - Brankář Jaroslav Pavelka z Liberce je odchovancem Hradce Králové, odkud předloni zamířil do Plzně a před touto sezonou se přesunul na sever Čech. Slovenský zadák Mislav Rosandič hrál za Mountfield v minulých třech sezonách, loni v lednu odešel do Vítkovic a pak v létě zamířil do Liberce. Kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek hrál za Hradec Králové krátce ještě v první lize v ročníku 2004/05. - Útočník Radek Pilař z Hradce Králové působil v Liberci v dorostu a juniorech v sezoně 2013/14.