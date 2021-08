Do vyloučených lokalit v Libereckém kraji vyjel poprvé mobilní očkovací tým

Ralsko (Českolipsko ) - Do vyloučených lokalit v Libereckém kraji vyjel dnes poprvé mobilní očkovací tým. Jako první dostali ráno jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson obyvatelé v Náhlově na Českolipsku, pak tým pokračoval do Ploužnice a Kuřívod. Všechny obce jsou součástí Ralska, které je co do rozlohy čtvrtým největším městem v zemi. Zájem o očkování byl poměrně velký. Někteří lidé byli ale zklamaní, chtěli nechat očkovat i své děti, v týmu ale nebyl dětský lékař, a tak to nebylo možné.

V Ralsku, kde žije zhruba 2120 lidí, má očkování zhruba 41 procent obyvatel starších 16 let, v Libereckém kraji je na tom hůř jen Žernov na Semilsku s proočkovaností 35,5 procenta. O mobilním očkování starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) informoval obyvatele všemi dostupnými kanály. "Na facebooku mám nějakých 900 sledujících, takže jsem to hodil tam. Přes mobilní rozhlas jsem poslal všem sms zprávu, kde jsem jim rozepsal místa a časy, a oslovili jsme třeba tady (v Náhlově) i pracovníky nízkoprahového centra, aby tu informaci roznesli mezi lidi," řekl starosta.

První lidé už na příjezd sanity čekali. "Šel bych ke své obvodní lékařce do Českého Dubu, ale když jsem dostal sms o očkování, tak jsem šel sem. Byl to impuls, tak jsem toho využil," řekl ČTK Petr Polakovič, který je ředitelem Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie a muzea Horních vsí v Náhlově a na očkování dnes mířil mezi prvními. Možnosti očkovat se bez registrace a jen pár kroků od domova využili i další obyvatelé. Náhlov je sice jen zhruba 20 kilometrů od Liberce, kde je velkokapacitní očkovací centrum, dojezd je ale podle místních komplikovaný.

Mobilní očkování zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. V minulosti už zajišťovala i mobilní testování. "To jsme ale poskytovali sanitku s řidičem, samotné odběry byly v režii liberecké nemocnice," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Očkovací tým vyjel dnes v kraji poprvé. "Ráno byli naši pracovníci na proškolení v libereckém očkovacím centru, kde si převzali i vakcíny," doplnil Georgiev. Tým záchranné služby tvoří lékař, zdravotnický záchranář a řidič.

"Máme s sebou sto vakcín," doplnila vedoucí záchranářka územního odboru Česká Lípa Zdeňka Hnídková, která dnes lidi v Ralsku očkovala. Každá z ampulek podle ní obsahuje pět dávek. Pokud se otevře, mají záchranáři šest hodin na to, aby ji celou využili. "Jinak vakcíny uchováváme v chladu a pokud je nepoužijeme, vrátíme je do očkovacího centra a oni je použijí dál," řekla. Na místě tým očkované registroval, lékař při pohovoru zjistil, zda dotyčný může dostat vakcínu. Po očkování na místě museli lidé počkat alespoň 15 minut pro případ, že by došlo k alergické reakci, a pak už odcházeli i s vytištěným certifikátem o očkování.

Trochu jinou cestu zvolili například v Novém Boru na Českolipsku, kde od dubna funguje velkokapacitní očkovací centrum v městském divadle. Novoborsko dnes patří mezi oblasti s nejvyšším počtem očkování nejen v Libereckém kraji, ale i v zemi. Radnice organizuje očkování pro sociálně slabé bez předchozí registrace, a i tam jsou pro ně připravené jednorázové vakcíny. Místo toho, aby do obcí vyjel mobilní tým, organizuje město svozy.

"Těmto lidem je třeba očkování aktivně nabízet. Řada z nich má stále z vakcín strach, podléhají dezinformacím a registrace jsou pro ně složité či dokonce nedostupné. Proto jsme jim zajistili mnohem jednodušší postup. Přijdou, dostanou vakcínu a mohou odejít," řekl ČTK starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kra). Prvních dvacet lidí tam chtějí očkovat jednorázovými vakcínami firmy Johnson & Johnson začátkem příštího týdne.