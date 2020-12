Do věznic budou moci za chybějící dozorce nastoupit policisté

Praha - Ve věznicích budou moci za chybějící dozorce v době krize nově nastoupit policisté na dobu nezbytně nutnou. Dosavadní zákony to neumožňují. Změnit to má novela zákonů o Vězeňské službě, kterou dnes zrychleně schválil Senát. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) chybí kvůli nákaze koronavirem zhruba 400 příslušníků Vězeňské služby.

Policisté by mohli podle novely, kterou nyní dostane k projednání Senát, plnit roli dozorců ve věznicích včetně vazebních i v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Zůstali by jim jejich uniformy, ale podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti by nosili na rukávu uniformy pásku s nápisem "Vězeňská služba".

Pro Vězeňskou službu loni podle její výroční zprávy pracovalo 11.382 lidí, z toho 7129 bylo příslušníky Vězeňské služby, 1033 členy Justiční stráže a 4253 občanskými zaměstnanci. Policistů bylo podle statistiky z loňského roku 40.401.