Do Velehradu přicházejí poutníci, začínají Dny lidí dobré vůle

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Do Velehradu na Uherskohradišťsku začínají přicházet poutníci a návštěvníci, dnes tam začínají dvoudenní Dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Běžně se jich účastní kolem 30.000 lidí. Je to pro nás největší událost roku, řekl dnes novinářům starosta Velehradu Aleš Mergental (nez.).

"Od rána je tady čilý ruch, musí se nachystat stánkaři, muzika, všechny programy," uvedl starosta. Centrem obce procházejí první návštěvníci, nápor se očekává odpoledne a večer, kdy bude v bazilice Modlitba za vlast a večer bude benefiční koncert Večer lidí dobré vůle.

Přípravy jsou pro obec náročné. "Je tady ale spousta lidí, kteří už vědí, co mají dělat, agentury, které to už znají, jsou tady dobrovolníci, tak to klape," uvedl Mergental.

Modlitby za vlast a dalších programů se zúčastní také zástupci krajů v lidových krojích. "Své zástupce v podobě krojovaných párů vyslalo deset krajů. Je to velmi pestré a jsme rádi, že takto symbolicky s námi slaví celá republika," uvedl starosta.

Návštěvníci mohou do Velehradu přijít pěšky či přijet na kole, motoristé mohou nechat své vozy na provizorním parkovišti v nedalekém Starém Městě, odkud jezdí kyvadlové autobusy. Ve Velehradu je k dispozici i stanové městečko.

Na programu je dnes například také ruční přepisování bible, uskuteční se také mezinárodní setkání vozíčkářů, program Mladí fandí Velehradu, přednáška o velehradských zvonech či výstavy.

Slavnosti vyvrcholí ve středu národní poutí, na nádvoří před bazilikou bude slavnostní mše. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, kazatelem administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.