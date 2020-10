Do večera přibylo v Česku rekordních 2622 lidí s covidem

Praha - Za dnešek zatím v Česku přibylo 2622 potvrzených případů nemoci covid-19. Od vypuknutí epidemie to je zatím nejvyšší nárůst do večera. Je to také zhruba o tisícovku víc než v úterý, kdy hygienici za celý den zjistili rekordních 4457 pozitivních testů. Do statistik přibylo dalších 29 úmrtí, celkem s covidem zemřelo v zemi 823 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zahraničí.

Od začátku března se covid v Česku potvrdil u 92.643 lidí, přes 50.000 se za tu dobu z nemoci vyléčilo, nakažených je nyní 41.220. U většiny pozitivně testovaných má covid-19 lehký průběh, výrazně ale přibývá hospitalizovaných, pacientů vyžadujících intenzivní péči i obětí. Za poslední týden počet lidí s covidem v nemocnicích vzrostl o víc než polovinu na 1563. Ještě výrazněji stouplo množství hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu, a to o tři čtvrtiny na 354. Některé nemocnice už kvůli tomu omezují neakutní péči, aby měli dostatek kapacity i personálu pro covidové pacienty. Skokově roste i počet lidí, kteří s covidem zemřeli.

Výrazně v uplynulých dnech stoupal rovněž podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů. V neděli dosáhl 23,74 procenta, v pondělí sice klesl na 17,77 procenta, v úterý se znovu zvýšil na dosud rekordních 24 procent. Testů laboratoře v úterý provedly přes 18.500, o den dřív jich bylo zhruba 17.600, během minulého týdne byla několikrát překročena hranici 20.000 testů.

Nejvíc se nyní covid-19 šíří na Uherskohradišťsku, kde se za posledních sedm dní objevilo víc než 434 nových případů nemoci v přepočtu na 100.000 obyvatel. Přes tři stovky nově nakažených za týden byly zaznamenány také na Benešovsku, Náchodsku, Příbramsku a Liberecku, Praha má za uplynulý týden zhruba 294 nakažených na 100.000 obyvatel.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pátek oznámí další zpřísnění opatření proti šíření covidu-19, která se podle něj budou týkat hlavně volnočasových aktivit, nikoli ekonomiky. Platit mají dva týdny.