Do úterý zůstane v Česku chladněji, od středy nastoupí tereziánské léto

Praha - Do úterý zůstane v Česku ještě chladnější počasí s přeháňkami. Od středy přijde pozdní takzvané tereziánské léto, bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů. Opět ochladit by se mělo koncem týdne. Vyplývá to z informací na facebooku a webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Během dneška a úterý bude do Česka ještě proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Odpolední teploty by dnes neměly překročit 16 a v úterý 17 stupňů Celsia. Přeháňky meteorologové očekávají ojediněle, na severu a severovýchodě místy. Oblačnost bude od jihozápadu pozvolna ubývat.

V polovině týdne se do Česka dostane teplý vzduch od jihu. "Do České republiky sužované již přes půl měsíce chladem přinese alespoň na několik dní pozdní léto nazývané v tomto období jako tereziánské," uvedl ČHMÚ. Minimálně od středy do víkendu tak očekává slunečno, s ranními místními mlhami, které vydrží většinou jen dopoledne, a teplotami nad 20 stupňů Celsia.

"Tento charakter počasí by měl s velkou pravděpodobností vydržet do neděle nebo počátku druhé říjnové dekády," uvedli meteorologové. Pro středu předpověď očekává až 21 stupňů Celsia, pro zbytek týdne až 22 stupňů.

Převážně oblačné počasí s přeháňkami nebo deštěm se může vrátit koncem víkendu. Nejvyšší denní teploty by se měly vrátit do rozmezí 12 až 17 stupňů Celsia.