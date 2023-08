Do US Open vstoupí druhý den zbývajících šest českých tenistek

New York - Druhý den US Open vstoupí do turnaje zbývajících šest českých tenistek. V roli úřadující grandslamové šampionky se v New Yorku představí wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, jež se střetne s 241. hráčkou žebříčku Han Na-le z Koreje.

Devátá nasazená Vondroušová bude hrát druhý zápas na kurtu číslo 17. Program v 17:00 SELČ zahájí Marie Bouzková proti Američance Ashlyn Kruegerové a Linda Nosková proti jiné domácí tenistce Madison Brengleové.

Třetí utkání na kurtu 14 absolvuje bývalá finalistka turnaje Karolína Plíšková, jejíž soupeřkou je Elena-Gabriela Ruseová z Rumunska. Program na svých dvorcích uzavřou nasazená dvanáctka Barbora Krejčíková s Italkou Lucií Bronzettiovou a loučící se Barbora Strýcová s Estonkou Kaiou Kanepiovou.