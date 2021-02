Do ulic barmských měst vyrazily tisíce protestujících proti puči

Rangún (Barma) - Tisíce odpůrců vojenského převratu v Barmě dnes vyrazily na protestní pochody v několika městech po celé zemi. Neodradila je ani nejkrvavější epizoda jejich protestů z předchozího dne, kdy bezpečností síly zahájily palbu na demonstranty a dva zabily, uvedla agentura Reuters.

Policie ráno zatkla jednoho známého herce, který chtěl podpořit odpůrce protestů, uvedla jeho manžela. Sociální síť Facebook pak odstranila hlavní stránku armády se zdůvodněním, že není v souladu s jejími standardy zakazujícími podněcování násilí.

Armáda 1. února svrhla vládu vedenou Do Aun Schan Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí a armádě se nedaří demonstrace proti puči a zadržení vůdkyně a dalších politiků potlačit, a to ani příslibem nových voleb.

V hlavním městě Rangún se tisíce lidí shromáždily na dvou místech a skandovaly slogany. Desítky tisíc lidí se sešly k pokojnému protestu v druhém největším městě Mandalaj, kde armáda v sobotu zabila dva protestující. Ve městě Myisťina na severu, kde bylo v posledních dnech zaznamenáno několik střetů, lidé položili za mrtvé demonstranty květiny. Davy lidí se sešly k pochodům také v dalších městech.

Mluvčí armády Zo Min Tchun, který je také mluvčím nové vojenské vlády, na snahu agentury Reuters o telefonický kontakt nereagoval. V úterý na tiskové konferenci prohlásil, že kroky armády jsou v rámci ústavy a že je podporuje mnoho lidí. Obvinil také protestující z podněcování k násilí.

Více než dva týdny trvající protesty byly zatím převážně poklidné, na rozdíl od předchozích akcí opozice konajících se po dobu téměř půl století přímé vojenské vlády, která trvala až do roku 2011.

Barmská armáda na začátku února provedla vojenský převrat, při kterém zadržela vůdkyni Su Ťij, prezidenta Win Myina a další politiky a vyhlásila na rok výjimečný stav. Oba politici čelí obviněním, která organizace na ochranu lidských práv označují za nepodložená. Armáda puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil jejich vyšetření. Dění v zemi odsoudila řada států i organizací.