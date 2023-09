Do ukrajinských černomořských přístavů připluly pro obilí první dvě lodě

Kyjev - Do ukrajinských černomořských přístavů dopluly pro obilí dvě nákladní lodě, napsal dnes server Interfax-Ukrajina. Jsou to první plavidla, která do přístavů v Oděské oblasti vplula od začátku ruské invaze na Ukrajinu, aniž při tom využila koridor ustanovený takzvanými obilnými dohodami. Rusko od těchto dohod letos v červenci odstoupilo a opakovaně hrozí, že bude pokládat lodě plující do ukrajinských přístavů za vojenské cíle.

Turecká nákladní loď Aroyat, která pluje pod vlajkou tichomořského Palau, vplula do vod ukrajinského přístavu Čornomorsk v sobotu kolem 18:00 místního času (17:00 SELČ). Plavidlo Resilient Africa, rovněž plující pod vlajkou Palau, připlulo do oděského přístavu kolem 22:00 místního času (21:00 SELČ).

O jejich připravenosti k plavbě v sobotu informoval ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov. Plavidla podle něj mají naložit asi 20.000 tun pšenice, která poputuje do afrických a asijských zemí.

Ruská invaze na Ukrajinu, která začala koncem loňského února, zastavila vývoz ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře. Dohody z loňského června podepsané pod záštitou Turecka a OSN umožňovaly i přes ruskou námořní blokádu vyvážet obilí a další zemědělské produkty.

Když Rusko od obilných dohod odstoupilo, Kyjev zřídil vlastní koridor. Od poloviny srpna skrze něj z ukrajinských přístavů vyplulo pět z celkem desítek lodí, které válka uvěznila v ukrajinských přístavních městech Čornomorsk, Oděsa a Južne - přístav v tomto městě nese v ukrajinštině název Pivdennyj.

Moskva po odstoupení varovala, že všechny lodě mířící do ukrajinských vod bude považovat za plavidla, která by mohla vézt zbraně. V polovině srpna pak ruské námořnictvo vyslalo varovné výstřely k nákladní lodi Sukra Okan, která plula do Izmajilu, což je ukrajinský přístav na Dunaji. Na plavidlo se pak nalodili vojáci, kteří podle ruských úřadů kontrolovali, zda loď neveze zbraně.