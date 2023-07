Do ukázky k 157. výročí bitvy na Chlumu se zapojilo 400 lidí

Chlum (Hradecko) - Bitevní ukázku k letošnímu 157. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866 dnes odpoledne sledovaly tisíce lidí. Rekonstrukce boje se zúčastnilo na 400 příznivců vojenské historie z Česka i zahraničí. ČTK to řekl Radek Balcárek z týmu organizátorů. Do akce na Chlumu se zapojilo i 40 koní či 20 historických kanonů. K vidění bylo také dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové útoky pěchoty, dělostřelectvo a autentické pyrotechnické efekty v podání Armády ČR.

"Počasí vyšlo nádherně, na bitvu se sešlo kolem 5000 diváků. Na to, že je první prázdninový víkend, byla návštěvnost velmi slušná," řekl Balcárek. Akci pořádal se svými kolegy potřicáté.

Letošní ročník byl podle něj výjimečný návratem divácky atraktivní kulisy dobového stavení. "Barák jsme postavili po třech letech. Návštěvníci tak mohli během bitevní ukázky mimo jiné sledovat také zničení tohoto stavení dělostřelbou a pyroefekty," řekl Balcárek.

Bitevní scéná se koná v rámci projektu Königgrätz 1866, který dlouhodobě péčuje o odkaz bitvy u Hradce Králové. "Projekt s sebou nese mírový odkaz v tom smyslu, aby války nepokračovaly. Nejlepším odkazem je ukázat náznak hrůzy války," řekl ČTK Balcárek.

Na bojišti Chlum 1866 se na autentických místech bojů každoročně začátkem července koná rekonstrukce bitevních událostí s profesionální dramaturgií a komentářem. Pořadatelé letošní bitevní scénu nazvali Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866. Název odkazuje na zapojení Královéhradeckého c. k. řadového pěšího pluku č. 18 do bitvy. Od svého založení v roce 1682 do začátku první světové války 18. pěší pluk prodělal celkem 282 bitev a šarvátek na různých bojištích Evropy.

"Pro Hradec Králové a velkou část východočeského regionu je podstatné, že 18. pluk byl doplňován právě z této oblastí a mnoho předků dnešních obyvatel tohoto regionu prošlo v jeho řadách velkou částí Evropy a řada z nich v dalekých zemích položila život. Čím byly pro Prahu Osmadvacátníci a pro Plzeň Pětatřicátníci, tím byli pro Hradec Králové právě Osmnáctníci," uvedl Balcárek.

Akce připomínající bitvu na Chlumu začala již v pátek v centru Hradce Králové, nechyběly ukázky dobového vojenského výcviku a průvod historických jednotek. Hlavní program připadl na dnešek, kdy se dopoledne na bojišti Chlum historické jednotky vydaly na pochod bojištěm, uctily památku padlých, aby odpoledne připomněly průběh bitvy. Po skončení bitevní ukázky následovala přehlídka historických vojsk.

Boj mezi pruskými a rakouskými vojsky na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 byl jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července 1866, kdy se v jediném dni střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo přibližně 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn nakonec musel přijmout pruské podmínky příměří.