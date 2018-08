Uherské Hradiště - Se svými čtyřmi snímky dorazil do Uherského Hradiště na Letní filmovou školu (LFŠ) íránský režisér Bahman Ghobadí. Jeden z nich, film Želvy mohou létat zachycující otřesné zážitky dětí z autentického prostředí kurdského uprchlického tábora na irácko-tureckých hranicích, se postará o dnešní slavnostní zahájení letošního ročníku festivalu. Režisér na něm získá výroční cenu za hrané filmy i dokumenty, které s nebývalou intenzitou analyzují minulost, současnost i budoucnost kurdského národa.

Ghobadí je klíčovou postavou íránského a kurdského filmu, nerad ale charakterizuje, zda je spíše íránský či kurdský režisér. "Je to nesmírně ožehavá otázka, nerad se definuji, režiséři jsou jeden národ. Navíc je to velmi ožehavá věc a ve své kariéře jsem na to několikrát doplatil, když jsem byl viděn jako jeden či druhý," řekl novinářům režisér.

Podle ředitelky festivalu Radany Korené jde o třetího íránského režiséra na LFŠ. Poukázala na to, že jde o poměrně exotickou destinaci a není snadné se k těmto filmům dostat. "Každoročně se na Letní filmové škole snažíme mít co nejpestřejší portfolio režisérů a jsme velmi rádi, že se nám i díky spolupráci s dramaturgem Mahdím Abdollazadehem podařilo přivést už třetího íránského režiséra. Ta země je trochu inkognito, co se týče pravdivé zprávy o současné situaci v Íránu a zároveň je velmi exotická a oblíbená u diváků," řekl ČTK dramaturg festivalu Jan Jílek.

Většina Ghobadího snímků, jak hraných, tak dokumentů, spojuje téma nespravedlnosti a křivd, které národ Kurdů žijící v oblastech dnešního Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie pociťuje. "Bahman Ghobadí je specifický v tom, že i když je řazen k žijícím klasikům íránské kinematografie, je u něj naprosto zásadní kurdský aspekt, on sám je Kurd," doplnil dramaturg.

Režisér do Uherského Hradiště dovezl filmy Čas opilých koní, Nikdo nic neví o perských kočkách, Želvy mohou létat a Sezona nosorožců. Ve všech názvech je zmiňováno zvíře a režisér přiznal, že má zvířata raději než lidi. "Zvířata vás neodsoudí, nezpochybňují, neptají se na vyznání, zda jste bohatá nebo chudý, berou vás takového, jaký jste. Hodně čerpám náměty od zvířat. Tak trochu i točím pro zvířata, zajímá mne vztah člověka a zvířete," uvedl režisér. Názvy filmů jsou pro něj důležité, snaží se, aby byl nápaditý a zaujal a aby měl divák o čem přemýšlet po odchodu z kina.

V pořadí 44. ročník LFŠ nabídne návštěvníkům přes 200 filmů, většina bude reprízována. Pozornost je letos věnována především české a slovenské kinematografii, ale také například tvorbě Ingmara Bergmana. Loni na největší nesoutěžní filmový festival v zemi dorazilo zhruba 6000 lidí. Podobný počet návštěvníků očekávají organizátoři i letos. Přehlídku zakončí v sobotu 4. srpna režisér Robert Sedláček novinkou Jan Palach.