Do ubytovacích zařízení v ČR přijelo meziročně o 51,3 % více hostů

Praha - V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se ve druhém kvartálu letošního roku ubytovalo 1,6 milionu hostů, meziročně o 51,3 procenta více. Strávili v nich 4,2 milionu nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 procenta. Návštěvnost se po pěti čtvrtletích dostala do kladných čísel. Ve srovnání s rokem 2019, tedy dobou před pandemií koronaviru, ale stále nedosahuje ani třetiny objemu návštěv. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se od dubna do června meziročně zvýšil ve všech krajích. Nejvíce v Praze, a to o 90 procent a Karlovarském kraji, kde byl nárůst o 72 procent.

Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta. Nejvíce přenocování lidé uskutečnily v hotelích, do kterých jich zavítalo 906.000, ve srovnání s loňskem o 64,1 procenta více. V penzionech se ubytovalo meziročně o 52,4 procenta více lidí, kempy navštívilo o 30,3 procenta turistů více.

Vyšší návštěvnost zaznamenala také lázeňská zařízení. Ubytovalo se v nich 93.000 lidí, o 68,7 procenta více než loni o dubna do června. Počet přenocování se v nich zvýšil o 54,1 procenta. Češi přijížděli ve druhém kvartálu do lázní častěji než cizinci, devět z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli domácí turisté. Jejich průměrný pobyt trval deset nocí.

Nejvíce hostů přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ve druhém čtvrtletí z Německa, statistici hlásí 57.000 příjezdů. Oproti minulému roku se jejich počet zvýšil o 14, 5 procenta. Za německými turisty se v počtu příjezdů umístili slovenští cestovatelé, kterých ČR navštívilo 53.000. Je to meziroční nárůst o 75,6 procenta. Poláci obsadili na pomyslném žebříčku návštěvnosti třetí příčku s 20.000 příjezdy. Oproti loňsku je to zvýšení o 147,3 procenta. "Počty zahraničních hostů jsou ale stále nízké, nedosahují ani desetiny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019," uvedl ČSÚ.

Tržby ve službách ve 2.čtvrtletí stouply poprvé od konce roku 2019

Poskytovatelům služeb stouply ve druhém čtvrtletí tržby meziročně bez očištění o 14,8 procenta, vzrostly tak poprvé od konce roku 2019. Nejvyšší nárůst zaznamenala odvětví spojená s cestovním ruchem, což bylo dáno loňským výrazným propadem jejich tržeb kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19. Například letecké dopravě tržby vzrostly na více než dvojnásobek. Vyplynulo to z údajů zveřejněných ČSÚ.

Po očištění o kalendářní vlivy byly tržby ve službách meziročně vyšší o 13,8 procenta, mezičtvrtletně reálně vzrostly o 3,4 procenta.

"Čtvrtletní tržby ve službách vzrostly poprvé od konce roku 2019. Vysoká tempa růstu v odvětvích spojených s cestovním ruchem jsou důsledkem výrazných propadů v loňském roce," uvedla ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Marie Boušková. V oblasti cestovního ruchu si vedle letecké dopravy polepšila například ubytovací zařízení, jimž tržby stouply o třetinu. Tržby cestovních kanceláří byly v porovnání s loňským druhým čtvrtletím více než pětinásobné.

Dopravci a poskytovatelé skladovacích služeb meziročně utržili o 25,4 procenta více než před rokem, přičemž tržby v letecké dopravě stouply téměř o 133 procent. U poštovních a kurýrních služeb byly tržby meziročně o čtvrtinu vyšší, v pozemní a potrubní dopravě narostly o pětinu. Nižší tržby v tomto odvětví vykázala jen vodní doprava, o 0,1 procenta.

Tržby pohostinských a stravovacích zařízení stouply o třetinu. Konkrétně ve stravování a pohostinství byly vyšší proti loňskému druhému čtvrtletí o 33,3 procenta a v ubytování o 27,9 procenta.

V administrativních a podpůrných činnostech vzrostly tržby meziročně o pětinu, což se nejvýrazněji projevilo u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností, kde byl nárůst o 402 procent. Pracovní agentury meziročně utržily o 26 procent více.

Poskytovatelům služeb v oblasti nemovitostí se tržby zvýšily o 2,8 procenta. Lépe na tom byly realitní kanceláře a správa nemovitostí, kde tržby vzrostly o pětinu. Naopak pronájem nemovitostí zaznamenal o 1,4 procenta nižší tržby, uvedli statistici.