Do Turecka na pomoc po zemětřesení přiletěla první skupina hasičů z ČR

Speciální tým vycvičený na vyhledávání osob v sutinách odletěl do Turecka zasaženého zemětřesením, 6. února 2023, Praha. ČTK/Kamaryt Michal

Adana (Turecko) - Na pomoc po zemětřesení dnes z Ostravy do tureckého města Adana přiletěla první polovina speciálního týmu českých hasičů pro vyhledávání v sutinách. Zbytek týmu, v němž jsou převážně hasiči z Prahy, by měl přistát v Turecku zanedlouho. Do záchranných prací se hasiči zřejmě zapojí v úterý ráno. Na svém twitterovém účtu o tom informoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Počet mrtvých po ničivém zemětřesení, které dnes ráno zasáhlo Turecko a Sýrii, přesáhl 3600, z toho více než 2300 lidí zahynulo v Turecku. Otřesy byly cítit v jedenácti tureckých provinciích, zraněných je přes 13.000.

Podle zástupců hasičů jde o první příležitost, kdy je nasazený v zahraničí takzvaný těžký USAR tým, tedy 68 osob. Náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek před odletem části týmu z Prahy novinářům řekl, že mandát mise je zatím stanoven na deset dní.

Celý tým, složený z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje, povede Jiří Němčík. Čeští hasiči s sebou vezou materiál o objemu asi 100 krychlových metrů a váze 26 tun.

Pomoc do zasažených oblastí přislíbily také například Spojené státy, EU, Izrael, Rusko nebo také Ukrajina, která přitom čelí ruské agresi.