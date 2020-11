Do tříd se dnes vrátila většina žáků ZŠ, komplikace nebyly

Praha - Do lavic se dnes po několika týdnech výuky na dálku vrátila většina žáků základních škol. Prezenční vyučování začalo také pro část dětí z víceletých gymnázií. Návrat do škol neprovázely větší komplikace, doma kvůli strachu z epidemie mnoho žáků nezůstalo, zjistili krajští zpravodajové ČTK. Přípravu na návrat žáků komplikoval některým ředitelům požadavek, aby se ve výuce nepotkávaly děti z různých tříd.

Školy v Česku přešly na výuku na dálku v první polovině října kvůli zhoršení epidemie covidu-19. Pro prvňáky a druháky se školy otevřely už 18. listopadu. Dnes se k nim přidali deváťáci a zbytek prvního stupně. Šesté až osmé třídy se střídají v prezenční a distanční výuce.

Připravit organizaci střídavé výuky bylo podle ředitele Malostranské základní školy a gymnázia v Josefské ulici v Praze 1 Tomáše Ledvinky náročné hlavně s ohledem na podmínku zachování homogenity tříd. Motiv k tomuto opatření považuje pochopitelný, ale neodpovídající realitě. "Žáci se stejně mnohokrát denně potkají a promíchají v neoficiální rovině a neoficiální komunikaci," myslí si.

Vrátit do školy kvůli covidu-19 se podle Ledvinky obávali jen jednotlivci. "Jsou i případy, kdy se třeba žák zatím skutečně nevrátí, rodič ho omluví a my to řešíme náhradním způsobem výuky, ale to jsou opravdu jen jednotliví žáci," řekl. Tyto případy se podle něj vyskytují spíše mezi mladšími školáky.

Drtivá většina školáků dnes dorazila také do ústecké základní školy Stříbrnická. "Zaznamenali jsme jednotlivé případy, že rodiče se obávají. Většinou z důvodu, že mají doma rizikovou skupinu," uvedl ředitel Michal Ševcovic. Ostatní rodiče znovuotevření škol naopak přivítali. "A nejen rodiče, ale i učitelé. Všichni si dobře uvědomujeme, že distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit prezenční. Myslím si, že je to úleva pro všechny," řekl Ševcovic.

Obrovská úleva byla dnes ráno patrná i v očích řady rodičů po odchodu školáků do jedné z olomouckých základních škol. Oddechli si především ti, kterým za dveřmi zmizely dvě děti naráz, on-line výuka prvního stupně u sourozenců byla totiž pro rodiče velmi náročná.

Dnešní návrat dalších dětí a zároveň nutnost dodržování všech opatření přiměly některé školy k zavedení nového režimu. Základní škola na Svatém Kopečku u Olomouce proto upravila pravidla pro vstup do školy, aby se na chodbě nepotkávali žáci různých ročníků. Do školní budovy byli žáci podle tříd vpouštěni v pětiminutových intervalech.

Podobný systém zvolila i škola ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, která stanovila jednotlivým třídám časová "okna" pro příchod. Některým žákům proto začalo vyučování se zpožděním. "Tříd tady zase tolik není, navíc škola používá zadní i přední vchod, snad by bylo možné školní budovu otevřít o čtvrt hodiny dřív, aby nepřišly o začátek hodiny," postěžovala si matka jednoho z třeťáků.

Znovuobnovení výuky pojaly jednotlivé školy různě. "První týden bude opakovací a budou se srovnávat znalosti, které (děti) získaly při distanční výuce," nastínil náplň nejbližších dní ředitel základní školy v Přešticích na Plzeňsku Petr Fornouz. Dodal ale, že žádné přezkušování nebude, pouze v některých třídách mohou děti psát opakovací testy, na něž je učitelé připravovali v dálkové výuce.

Ředitelka ostravské ZŠ a MŠ Ostrčilova Lenka Lednická zase považuje aktuálně za nejdůležitější úkol vytvoření psychické pohody pro děti, které se z distanční výuky vrátily. "Chceme zjišťovat, jestli děti nepřišly o nějaké sociální kontakty, jestli se nezměnilo něco v rodinách, zda jsou schopny naskočit do toho vlaku," vysvětlila ČTK.