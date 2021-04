Do tří týdnů bude elektronické potvrzení o testu, nemoci či očkování

Praha - Do tří týdnů by podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga (za ANO) měla být dostupná elektronická verze potvrzení o negativním testu na covid-19, nákaze prodělané v posledních 90 dnech či očkování. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Ministři dnes představili balíčky postupného uvolňování protiepidemických opatření v závislosti na týdenním počtu nakažených na 100.000 obyvatel. Některé služby, například ubytovací, bazény nebo kadeřnictví, bude možné využít s negativním testem, po očkování nebo nákaze. Ministr zatím neuvedl, zda půjde o mobilní aplikaci nebo jen možnost si zobrazit či vytisknout unikátní kód z webu.

Informace o tom, kdo byl očkovaný, absolvoval test provedený zdravotníkem nebo se vyléčil z nemoci covid-19 v posledních 90 dnech, má stát díky Informačnímu systému infekčních nemocí (ISIN). Do toho se hlásí každá podaná vakcína a laboratoře tam hlásí výsledky všech PCR testů a odběrová místa všech antigenních testů.

Antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění mohou lidé absolvovat na jednom z 367 odběrových míst jednou za tři dny. Jejich kapacity jsou zaplněné různě podle regionů, například v Praze v poslední době přibylo několik míst s kapacitou stovky testů denně. Ministerstvo zatím neuvedlo, jak starý test bude pro využití povolené služby potřeba.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) už v polovině února spustil web Očko, kde si každý může zobrazit elektronicky potvrzení o tom, že byl očkován proti covidu-19. Přihlášení je možné pomocí rodného čísla a čísla občanského průkazu. Pokud u očkování uvedli telefonní číslo, dostanou na něj po vstupu na web Očko pomocí SMS jednorázový kód pro vstup do portálu. Další možností je přístup pomocí elektronického občanského průkazu, bankovní identitou nebo eIdentitou prostřednictvím Portálu občana.

O různých formách covidových pasů jako potvrzení například pro cestování se mluví už několik měsíců. Podle kritiků jsou diskriminační vůči lidem, kteří zatím nemohli být očkovaní, protože nemají požadovaný věk nebo nepatří do jiné přednostní skupiny. Proto je také alternativou pro prokázání bezinfekčnosti absolvování testu nebo protilátky krátce po nákaze.

Odborníci diskutují také o tom, že by po nákaze mohlo být za bezpečné považované delší období, zvažuje se až šest měsíců. Problémem ale mohou být nové mutace, proti nimž nemusí prodělaná nemoc dostatečně chránit. Podobně nemusí na ně působit plně ani očkování. Zřejmě ale druhá nákaza v takovém případě bude mít i tak lehčí průběh.