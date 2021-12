Do tří skladů dorazilo 300.000 vakcín pro děti, distribuce začne ve čtvrtek

Olomouc - Do skladů v Olomouci, Táboře a Stéblové na Pardubicku dnes dorazila první zásilka 300.000 dávek vakcíny pro děti. Rozvoz očkovacích látek do ordinací pediatrů a očkovacích center začne ve čtvrtek. ČTK to řekl Martin Nesrsta z firmy Avenier, která distribuci vakcín zajišťuje. Na očkování proti koronaviru mají nárok i děti ve věku pět až 11 let, jejich registrace začala v neděli.

Například do skladu v Olomouci dnes dodávka přivezla 14 beden s vakcínou Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech. "Tyto vakcíny budeme od čtvrtka distribuovat do ordinací pediatrů a případně do očkovacích center," uvedl Nesrsta. Do kolika ordinací dětských lékařů má být vakcína od čtvrtka distribuována, zatím neodkázal odhadnout.

Vakcíny už dnes zvlášť obdržely některé nemocnice. Do pražské Fakultní nemocnice Motol přišla dopoledne podle Hany Frydrychové z tiskového odboru zásilka 12.000 dávek, ještě dnes čeká 6000 dávek také Jihomoravský kraj.

Očkovací látky pro děti mají oproti variantě pro dospělé třetinovou sílu, podávají se dvě dávky. Dětí ve věku pět až 11 let je v ČR asi 800.000, dětských praktických lékařů přibližně 2000. Do očkovacích center bylo pondělí odpoledne přihlášeno k očkování proti covidu-19 více než 8500 dětí. Dalších téměř 6600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost. Očkovacích center je podle informací na webu ministerstva zapojeno zatím 28, nejsou v pěti krajích.

Například v Olomouckém kraji budou mít očkování dětí na starost pediatři, vakcínu mají dostat tento týden. "Na krizovém štábu nemocnic jsme se dohodli, že naším primárním cílem je provádět očkování přes pediatry. Distribuci budeme dělat centrálně tak, aby to měli jednodušší," řekl ČTK hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).