Do trasování v Chytré karanténě se v říjnu zapojilo asi 3400 lidí

Praha - Do trasování nakažených covidem-19 se v Chytré karanténě v říjnu zapojilo 3389 lidí, proti září více než dvojnásobek. Zhruba o 600 přibylo i zapojených hygieniků. Vyplývá to z měsíčního souhrnu Chytré karantény, který na twitteru zveřejnil vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla. Za říjen bylo v systému Chytré karantény vyřešeno více než 186.000 pozitivně testovaných, proti září to byl šestinásobek. Pozitivně testováno bylo v říjnu přes 259.000 lidí.

Spolu s nárůstem pozitivně testovaných klesl v říjnu podíl těch, které se hygienikům podaří kontaktovat během prvních 24 hodin od testu. Podle posledních dat z 1. listopadu to bylo 14,5 procenta případů, v neděli ale trasovalo jen 580 lidí. Ve svátek 28. října to bylo 41,5 procenta a 728 telefonujících, o sedm dní dříve asi 20 procent a 1700 trasovačů. Průměrně má každý nakažený dva až tři další rizikové kontakty, ty se daří kontaktovat do 24 hodin asi v 68 procentech.

Formulář sebetrasování, tedy základní údaje o sobě a svých kontaktech ještě před prvních telefonátem s hygieniky, vyplnilo přes internet od 19. října více než 61.800 lidí. Za stejnou dobu bylo pozitivně otestováno přes 161.000 lidí, asi dvě pětiny tedy formulář vyplnily.

Součástí projektu Chytré karantény je také mobilní aplikace eRouška, díky níž se na základě bluetooth propojují telefony lidí, kteří byli v případném rizikovém kontaktu. Na twitteru její provozovatelé uvedli, že aktivovaná je na 1,37 milionu mobilních telefonů a za první listopadový den dostalo asi 2200 lidí od aplikace varování, že se mohli setkat s nakaženým a 739 pozitivních do aplikace zadalo pokyn, aby tyto kontakty byly informovány.

Projekt Chytrá karanténa, na kterém se od jara podílí zejména armáda, propojil krajské hygienické stanice, testovací místa, laboratoře a nemocnice, zpracovává jejich data a řídí kapacity. Jeho zavádění provázely průtahy. Původně představitelé vlády hovořili o jejím zavedení o Velikonocích, hygienické stanice se zapojovaly postupně, některé až v září.

Vláda dnes pojednává návrh na pokračování projektu, v roce 2021 počítá s náklady asi 400 milionů korun. V současné době jsou kromě hygieniků zapojeny do trasování také části zaměstnanců call center bank a dalších velkých firem. Příští rok bude stát platit vlastní komerční call centrum za asi 16,5 milionu bez DPH měsíčně. S dalšími penězi se počítá na provoz samotné Chytré karantény, její řízení a metodické vedení, udržení stávajících systémů, rozesílání SMS s výsledky testů a vývoj nových aplikací.

Jednou z nich by měla být aplikace nazvaná v dokumentu Rosomák, která by pro nakaženého propojila všechny služby související s nákazou od elektronické žádanky, přes rezervaci termínu na testy na odběrovém místě, jeho výsledku z laboratoře a možné sebetrasování nakaženého. Možné by mělo být i připojení praktických lékařů a systému pro elektronické vystavení eNeschopenky pro lidi v karanténě a izolaci.

Srovnání dat Chytré karantény v září a říjnu 2020:

Září 2020 Říjen 2020 Počet vyřešených případů 113.059 406.225 - z nich pozitivních 31.105 186.417 - z nich rizikových kontaktů 63.382 216.803 Celkem hovorových minut 726.592 3,059 mil. Počet trasovačů 1401 3389 - z nich hygieniků 1096 1675

zdroj: web Chytré karantény