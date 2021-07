Do Tokia zamířil jediný speciál, letělo 14 sportovců a přes tunu výbavy

Praha - Obyčejně na olympijské hry odlétá česká výprava společným speciálem v hojném počtu. Letošní "koronavirové" hry v Tokiu jsou v lecčems jiné a tak týden před slavnostním zapálením ohně na palubu v pražských Kbelích nastoupilo čtrnáct sportovců s doprovodem a do dějiště se vezlo dohromady 1,4 tuny materiálu a vybavení.

Po poledni se na dvanáctihodinovou cestu se zastávkou v Novosibirsku na natankování vydali například plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, šermíř Jakub Jurka či sportovní gymnastka Aneta Holasová.

Kvůli omezením můžou být sportovci v olympijské vesnici nejdříve sedm dní před soutěží, proto většina olympioniků letí po vlastní ose. Dopoledne startovali střelci, na přípravné kempy už dříve zamířili kanoisté i vodní slalomáři a tenistka Petra Kvitová se přesouvá v sobotu.

Společný odlet má ale pro sportovce význam. "Mohl jsem si vybrat, jestli poletím linkou, nebo s týmem. Jelikož to je moje olympijská premiéra, tak jsem vybral vládní speciál a je super. Doufám, že se tam s někým seznámím, že bude na palubě legrace," řekl šermíř Jakub Jurka.

Prvně jede na hry i sportovní gymnastka Holasová, která se stihla zotavit ze zlomeniny nohy. "Mám hrozně ráda tyhle akce a jsem nadšená, že můžu být součástí českého olympijského týmu," řekla a netrápila se tím, že má před sebou dlouhý let a dlouhé čekání na letišti. "A pak nebudeme nikam smět, ale třeba to nebude tak strašný. Vstříc novým zážitkům!"

Plážová volejbalistka Nausch Sluková se na dlouhou cestu vybavila. Koupila novou hru s názvem Praha, měla připravenou četbu a dle svého zvyku do batohu dostatek jídla. "Jsem snack monster," smála se a doplnila: "Já potřebuju jídlo, i když jedeme v Praze na Černý Most."

Přítomnosti ostatních sportovců dodává přesunu větší nádech blížícího se začátku her. "Přijde mi to lepší, než když jsme letěli do Ria po vlastní ose," porovnávala Hermannová. "Při fasování to zavonělo reálnou olympiádou a tady potkáváme ostatní olympioniky, tak je to super."

Podruhé se představí v turnaji pod pěti kruhy stolní tenista Lubomír Jančařík. "Před Riem jsem byl ze všeho vykulený. Nervozita byla obrovská a výsledek špatný," vzpomínal na Brazílii, kde vypadl v 1. kole. "Teď jsem zkušenější a věřím, že i hra bude lepší," věří Jančařík, který na nedávném mistrovství Evropy bojoval o stupně vítězů a medaile mu unikla o jediný set.

Nausch Sluková letí po Londýnu a Riu na třetí olympiádu. Kamarádce na dotaz, jestli je nervózní, přesto řekla, že trošku ano. "Jak jsou čtyřletý rozestupy, tentokrát pětiletý, tak nervozita je vždycky. A obzvlášť teď, bude to první covidová olympiáda a bude tam spousta premiér," uvedla.