Do tendru na antigenní testy pro školy se přihlásily čtyři firmy, Masanta ne

Praha - Do tendru na dodání 5,6 milionu antigenních testů pro školáky podaly konkrétní nabídku čtyři firmy. Dnes to na dotaz ČTK uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Vítěze chce vybrat co nejdříve. Vítěz jedné z předchozích zakázek, firma Masanta s testy Singclean, se nyní do tendru nepřihlásila, oznámila v tiskové zprávě.

"Do tendru na dodání 5,6 milionu antigenních testů pro školy se v dynamickém nákupním systému, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zaregistrovalo celkem 32 firem. Konkrétní nabídku ale podaly čtyři firmy a nyní proběhne jejich vyhodnocení. Věřím, že vítěze vybereme co nejdříve. Ministerstvo školství chce mít tyto testy totiž v našich skladech už 3. května," uvedl Švagr.

Do škol směřovalo v posledních dnech 3,5 milionu antigenních testů Singclean. Hasiči je začali rozvážet ve středu ze skladů SSHR v Poleradech, Olomouci a Štítině do krajských distribučních center po celé ČR. Dosud používají testy Singclean pro samotestování hlavně školy v moravských krajích, kde je někteří kritizovali jako nepraktické. "Přestože by testy Singclean splnily všechny podmínky veřejné zakázky na dodání dalších antigenních testů pro školy, rozhodl se jejich výhradní distributor pro ČR, společnost Masanta, další nabídku nepředložit," uvedla dnes společnost.

Její antigenní testy podle firmy fungují příkladně, je však třeba vnímat obecná omezení antigenních testů. "Přestože naším primárním cílem bylo pomoci státu s řešením pandemie, stali jsme se hromosvodem politických nálad i všech covidových problémů v zemi, kdy nejsou zohledňována fakta, ale jen emoce a dojmy. Neférové útoky konkurence, ke kterým zneužívala média, byly skutečně bezprecedentní," dodal majitel firmy Martin Ladyr. Firma nabídla test Singclean za 32 korun.

Už dříve rozvezli hasiči do krajů 4,1 milionu testů na covid-19. Šlo o 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů také společnosti Singclean. Oba se vyrábí v Číně a podle odborníků nejsou úplně spolehlivé. Celkem bylo podle dřívějších informací pro školy k dispozici asi 7,6 milionu testů.