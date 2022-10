Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem, loni jich bylo 40

Hradec Králové - Do dvanáctimiliardového pětiletého tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva 2023+ podalo nabídky 48 firem. Loni se do tendrů 2022+ přihlásilo 40 firem. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. V tendru 2023+ je odhadovaná hodnota lesnických prací a služeb 11,74 miliardy korun a objem dřeva k těžbě je 11 milionů metrů krychlových. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v Česku.

"Dnes začalo několikatýdenní hodnocení nabídek. S uzavřením prvních smluv počítáme koncem listopadu," řekl pověřený generální ředitel Lesů ČR Jiří Groda. Uzávěrka pro elektronické podání nabídek vypršela dnes dopoledne. Vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2023 do konce roku 2027.

Tendr, který podnik vypisuje každý rok, se letos skládá z 84 zakázek na příslušných územních jednotkách. Firmy celkem podaly 676 nabídek, což představuje průměr osmi nabídek na jednu jednotku. To je mírně nižší číslo než loni, kdy na jednu ze 46 soutěžených jednotek firmy v průměru podaly 8,8 nabídky.

Tendry jsou trojího typu. Na 50 jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, která zahrnuje pěstební práce a těžbu dřeva, jež firmy budou i samy prodávat. Podnik na těchto jednotkách registruje 421 nabídek. Na 17 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce a těžbu, nabídek na nich je 135. Na zbylých 17 jednotkách, kde je 120 nabídek, budou firmy dělat jen pěstební práce a zalesňování.

Těžba by se měla odehrát na 564.000 hektarech lesa, roční objem těžby v soutěži je asi 2,2 milionu metrů krychlových dřeva. Tendr počítá s obnovou 22.000 hektarů lesa, tedy asi 4400 hektarů ročně. Soutěž podle podniku zohledňuje aktuální rozsáhlou obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, která vyžaduje zvýšený objem pěstebních prací.

Tendry podnik vypisuje takzvaným senátním systémem, kdy každý rok soutěží práce na přibližně pětině území. Oproti loňskému tendru 2022+ je objem soutěžených prací i těžby v aktuálním tendru 2023+ více než dvojnásobný. Je to dáno tím, že do tendru 2023+ Lesy ČR zahrnuly i předčasně ukončené zakázky. "Pětileté smlouvy jsou závazné na tři roky a po jejich uplynutí mohou být ukončeny výpovědí některou ze smluvních stran. Například kvůli cenám služeb i dříví a také kvůli významné změně těžební potřeby, zejména kalamitního dříví," uvedl k tomu Groda.

V loňském pětiletém tendru 2022+ se o kontrakty na 43 jednotkách podělilo 13 lesnických firem. S šesti kontrakty byly nejúspěšnější firmy Uniles, LDF Rožnov, Stora Enso Wood Products Ždírec, Opavská lesní a Jihozápadní dřevařská. Soutěže na třech jednotkách podnik zrušil.

Lesy ČR v letošním prvním pololetí meziročně zmnohonásobily hrubý zisk na 4,73 miliardy korun z loňských 677 milionů korun. V růstu zisku se především odrazily vyšší ceny dřeva a větší prodej dřeva ve vlastní režii podniku.

Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Od července běží druhé výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 21 zájemců. Z nich do druhého kola postoupilo šest uchazečů. Jméno nového ředitele by ministerstvo zemědělství mohlo oznámit kolem poloviny listopadu.