Do světových kin vstupuje film Avatar: The Way of Water režiséra Camerona

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water. ČTK/AP/neuveden

Los Angeles - Do světových kin dnes vstupuje film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona. Pokusí se navázat na úspěch prvního Avataru, který se v roce 2010 stal nejvýdělečnějším filmem všech dob a na první pozici žebříčku vydržel devět let. V Česku se více než tříhodinový sci-fi snímek, jehož natočení přišlo odhadem na 350 milionů dolarů (osm miliard Kč), začne promítat od 15. prosince. Kritik se mu dostává převážně pozitivních.

Agentura AP nejnovější počin osmašedesátiletého Camerona, který se filmem vrací do fantastického světa planety Pandora a k hrdinům Jakeovi Sullymu a Neytiri, hodnotí jako oslnivý filmový zážitek. "Film není jen vizuálně podmanivý, ale i duchovně bohatý - jednoduchý, ale pronikavý příběh o rodině a přírodě, který je o galaxie lepší než první díl," míní ve své recenzi AP.

Ani délka filmu - tři hodiny a 12 minut - není podle agentury při tomto "jedinečném zážitku" problémem. "Kontrolovat čas zapomenete hned od prvního záběru na Pandoru a Jakeova seriózního výkladu o tom, co se dělo v uplynulých deseti letech," konstatuje, a naráží tak zároveň na to, jak dlouho fanoušci Avataru museli čekat na jeho pokračování.

První díl vyprávějící o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli Pandory v roce 2154 přišel do kin v prosinci 2009. Premiéra pokračování byla původně plánována na prosinec 2018, ale nakonec přišla až o čtyři roky později. Cameron část zpoždění zdůvodnil tím, že zároveň pracoval také na Avataru tři, čtyři a pět a že některé scény natáčel souběžně. Další prodlevu pak způsobila celosvětová pandemie covidu-19.

O tom, že se fanouškům čekání vyplatilo, je přesvědčen třeba i list Los Angeles Times. "Ve filmu Avatar: The Way of Water vás režisér James Cameron strhne tak hluboko a nechá vás unášet tak jemně, že si chvílemi nepřipadáte, jako byste sledovali film, ale jako byste se v něm vznášeli," píše v recenzi.

Úplně jiný názor na snímek, v němž si zahrály i Sigourney Weaverová nebo Kate Winsletová, má kritik listu The Guardian, který mu dal dvě hvězdičky z pěti a označil ho za "velrybu na suchu". Film je podle něj mdlý a příliš dlouhý; bohatě by se dal odvyprávět za 30 minut. Kromě toho ve snímku, u něhož jiní oceňují speciální efekty, nenašel jediný zajímavý vizuální obrázek.

Většina ostatních kritiků tak přísná není. Na specializovaném serveru Rotten Tomatoes jej zatím 84 procent z více než 80 kritiků hodnotilo kladně.

První Avatar, který získal Oscara i Zlatý glóbus, dosáhl celosvětových tržeb 2,79 miliardy dolarů (téměř 64,5 miliardy Kč podle tehdejšího kurzu). Až v létě 2019 ho ve výdělcích překonal snímek Avengers: Endgame.