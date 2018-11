Praha - Fotbalista Tomáš Souček může v pondělním závěrečném utkání skupiny Ligy národů se Slovenskem svádět pikantní souboje se spoluhráčem z pražské Slavie Miroslavem Stochem. Český středopolař nehodlá svého kamaráda šetřit a věří, že slovenský záložník nedostane prostor ke svým obávaným střelám z dálky. Souček se na zápas v Edenu, kde jeho klub sídlí, hodně těší.

"S Míňou jsme se o tom zápase bavili, je rád, že ho konečně zase po delší době nominovali. Něco jsme si řekli, hecli jsme se a možná ještě před zápasem něco padne," řekl novinářům Souček.

"Já mu říkal, že jestli bude něco chtít zkoušet, tak do něj zajedu. Je to zatím ve srandě, ale v tom zápase to přijde. Jsme spolu v klubu v jedné kabině, ale tady to je prostě zápas, tady se to vypustí. Možná po zápase si zase plácneme, ale v zápase to bude naostro. Kamarádi, nekamarádi, to nehraje roli," doplnil s úsměvem třiadvacetiletý záložník.

Stoch v poslední době nabral ve Slavii skvělou formu a s devíti brankami je druhým nejlepším střelcem této sezony české ligy. V posledních šesti kolech skóroval sedmkrát.

"Věřím, že budeme hrát dost kompaktně. Jemu to teď padalo za Slavii, to jsem mu samozřejmě přál, ale teď to bude jiné. Doufám, že nebude mít ani jednu šanci dát gól. Já konkrétně i dost vím, jak hraje, že se snaží brát si to za vápnem a střílet. K tomu ho hlavně nepustit. Ještě to řeknu i klukům, ale trenér ho taky zná, všichni se na to připravíme," řekl Souček.

"Myslím, že pro něj to bude specifické. Fanoušci ho tu mají rádi, ale teď to bude z jiné strany, teď to bude proti němu. Ale nebudeme se připravovat jen na něj. Ani nevím, zda nastoupí. Je to Česko proti Slovensku, nejde jen o něj, známe se s více kluky," uvedl Souček.

Zápas bude prestižní i pro něj, neboť si může podruhé za reprezentační A-tým zahrát na domovském stadionu "své" Slavie v Edenu. "Zatím jsem si tam zahrál proti Německu. Sice jsme prohráli, ale odehráli jsme výborný zápas. Dostali jsme asi dvě minuty před koncem gól na 1:2. Eden nás tehdy hnal a věřím, že nám to pomůže i tentokrát," prohlásil Souček.

S národním týmem bude ve stejné šatně jako se Slavií. "Možná kustodům řeknu, ať mě dají na to samé místo jako ve Slavii, abych to tam měl úplně doma," smál se.

Přestože se narodil až po rozdělení Československa, vzájemné souboje hodně prožívá. "Beru to trošku jinak. I v naší lize je plno Slováků, rozlišujeme když přijede jiná národnost, než když přijede Slovák. Bereme ho skoro jako Čecha, máme prakticky stejný jazyk. Je to derby, skoro jako když hraje Slavia se Spartou," mínil Souček.

Zápas bude přímým soubojem o druhé místo ve skupině Ligy národů, které znamená udržení v Lize B. Českému týmu stačí bod. "Zápasy o vše jsou lepší než nějaké přáteláky. Je to důležitý zápas i s ohledem do budoucna. My k tomu tak i přistoupíme. Necháme tam vše a věřím, že máme lepší nároďák," dodal Souček.