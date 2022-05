Do stanového městečka v Praze se uprchlíci začnou přesouvat nejpozději v pátek

Praha - Do stanového městečka, jehož stavbu dnes v Praze-Troji dokončili hasiči, by se první uprchlíci z Ukrajiny mohli začít přesouvat dnes večer, nebo nejpozději v pátek. ČTK to řekl Nikola Taragoš, ředitel organizace Romodrom, která se bude na provozu městečka podílet. Rozhodnutí o termínu přesunu by mělo padnout na odpoledním zasedání pražského krizového štábu. Stany mají odlehčit přetíženému hlavnímu nádraží, kde podle občanských iniciativ v nedůstojných podmínkách přebývají stovky běženců, převážně romského původu.

Hasiči vybudovali stany pro uprchlíky v noci na dnešek, dopoledne se ještě připojovaly sítě. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka ČTK po poledni řekl, že je vše dokončeno a městečko může během dneška začít fungovat. Nyní se podle něj čeká, až pražský magistrát areál převezme. Na provozu by se měla podílet také Správa uprchlických zařízení.

"Teď bude porada na krizovém štábu a z ní se odvine, kdy přesně se budou navážet první uživatelé stanového městečka. Odhad je, že by to mohlo být dnes, nejpozději zítra," řekl ČTK Taragoš. Očekává, že na krizovém štábu bude představen někdo, kdo bude řídit provoz na místě. "My jako neziskové organizace a další participanti bychom se měli postarat o práci s těmi lidmi," doplnil. Vedle magistrátu a Správy uprchlických zařízení by mohly v místě podle Taragoše působit také zástupci červeného kříže a organizace RomPraha.

V deseti stanech, které vyrostly na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem, jsou lůžka pro 150 lidí. Městečko má také vlastní jídelnu, sprchy a toalety.

Hlavní město nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na hlavním nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí, u kterých není jasné, zda mají nárok na dočasnou ochranu v Česku, tedy jestli nemají vedle ukrajinského i maďarské občanství. V sále Fantovy budovy hlavního nádraží je nyní pro uprchlíky 70 lůžek, které poskytla Správa železnic, dalších až 210 lidí může přespávat v přistaveném sedačkovém vlaku. Všechny kapacity jsou ale často naplněny, část běženců pak přespává na zemi. Praha už podle vedení města nemá volné kapacity pro ubytování běženců.