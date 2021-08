Do Šťáhlav se po 59 letech vrátila barokní socha Jana Nepomuckého

Po šesti desetiletích se 28. srpna 2021 vrátila do veřejného prostoru ve Šťáhlavech na jižním Plzeňsku barokní socha světce a jednoho z českých zemských patronů Jana Nepomuckého. Podařilo se to v roce třístého výročí jeho blahořečení. Socha dříve stála u mostu přes Úslavu, v roce 1962 musela ale ustoupit stavbě nového mostu a na svoje místo se už nevrátila.

Šťáhlavy (Plzeňsko) - Po šesti desetiletích se do veřejného prostoru v Šťáhlavech na jižním Plzeňsku vrátila barokní socha světce a jednoho z českých zemských patronů Jana Nepomuckého. Podařilo se to v roce třístého výročí jeho blahořečení. Socha dříve stála u mostu přes Úslavu, v roce 1962 musela ale ustoupit stavbě nového mostu a na svoje místo se už nevrátila. Šťáhlavští pak desetiletí nevěděli, kde je. Podařilo se ji vypátrat až nedávno v sousedním Starém Plzenci. Letos prošla poškozená plastika kompletní rekonstrukcí a vrátila se do Šťáhlav, řekl dnes ČTK starosta Václav Štětina.

"K řece u mostu se bohužel už socha nemohla vrátit, tak jsme jí po konzultaci s památkáři z Plzně vytvořili parčík sv. Jana Nepomuckého na pozapomenutém místě nedaleko návsi. Socha se vrátila na upravené důstojné místo, kde bude ze dvou stran obklopena vodou, a nedaleko je i řeka Úslava a její původní stanoviště," řekl starosta. Náklady na návrat sochy byly asi 373.000 korun, 50.000 přispěl Plzeňský kraj.

Socha stávala u dřevěné lávky přes Úslavu, lávku nahradil kolem roku 1857 dřevěný most a v roce 1874 most kamenný, kam se přestěhovala i socha, uvedla tajemnice obecního úřadu Iveta Bočanová. Ve 20. století byla několikrát poničena. Nejprve ji v roce 1919 poničily kroupy, poté jí někdo několikrát urazil hlavu. V roce 1937 prošla restaurováním. V roce 1962 při stavbě nového mostu se nejdříve přestěhovala do zahrady zámku na návsi, už tehdy ale byla poničená. "Za režimu, který sochám světců nepřál, ji hrozilo zničení," poznamenal starosta. Sochu ale zachránil vikář, který ji odvezl do Starého Plzence, kde byla na kostelní zahradě. Před třemi lety se podařilo s farností vyjednat návrat do Šťáhlav.

Podle sochaře Jaroslava Šindeláře, který sochu restauroval, pochází šťáhlavská plastika zřejmě z počátku 18. století a patří tedy ke starším sochám Jana Nepomuckého. "Je to ten typ sochy Jana Nepomuckého, jaká je na Karlově mostě, a je to jeho nejtypičtější zobrazení," řekl Šindelář. Socha měla ulomenou hlavu, ze speciální směsi bylo třeba domodelovat některé chybějící kamenné části a také vyrobit nové kovové atributy - zlacenou svatozář s pěti hvězdami a zlacenou palmovou ratolest. Socha se musela také důkladně očistit a zpevnit a dostala i nový podstavec.