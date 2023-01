Do štábů favoritů voleb se akreditovalo zhruba 150 až 200 novinářů

Praha - Zhruba 150 až 200 novinářů se akreditovalo na sobotu do volebních štábů tří favoritů prezidentské volby, tedy bývalého představitele české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petra Pavla, šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a ekonomky a dřívější rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové. ČTK to sdělili mluvčí kandidátů a hnutí.

Do Pavlova štábu se akreditovalo 150 žurnalistů. "Kapacita našeho volebního štábu je tak plná a další akreditace už nepřijímáme," uvedla mluvčí Eva Hromádková. Kromě českých médií se akreditovali novináři ze Slovenska, Německa, Polska, Francie, Rakouska, ale i z mezinárodních agentur.

O vstup do štábu expremiéra Babiše si zažádalo zhruba 170 novinářů, a to i z médií ze Slovenska, Polska, Německa, Kataru či Spojených států, sdělil mluvčí ANO Martin Vodička. Mluvčí Nerudové Filip Vích uvedl, že se do štábu ekonomky akreditovalo ke 200 novinářů z deseti zemí.

O něco nižší zájem médií lze očekávat ve štábech dalších kandidátů. Jsou jimi poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.