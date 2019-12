Do sportu by měly jít investice za téměř 20 miliard korun

Praha - Národní investiční plán do roku 2050, který dnes představila vláda, počítá pro sport s téměř dvaceti miliardami korun. Nejdražším projektem by měla být obnova a dostavba multifunkčního sportovního areálu v Nymburce, která by měla stát dvě a půl miliardy korun. Plánovány jsou také rekonstrukce skokanských můstků v Harrachově a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Plán počítá rovněž s výstavbou rychlobruslařské haly za 400 milionů korun, ale není v něm upřesněna lokalita ani termín zahájení výstavby.

Z takzvaných olympijských center určených pro přípravu elitních českých sportovců a pořádání velkých soutěží jsou v plánu také vylepšení ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě, která slouží biatlonistům, běžcům na lyžích i závodům horských kol, nebo modernizace kanálu v Račicích určeného pro veslování a rychlostní kanoistiku a areálu pro vodní slalomáře v Praze Troji.

V letech 2021 až 2022 počítá plán se zahájením výstavby moderních multifunkčních hal pro lední hokej a další aktivity v Brně, Kladně, Jihlavě, Olomouci, Zlíně a Litvínově. Nejdražší by měla být ta brněnská, která má stát 1,4 miliardy korun.

V Praze by měl vyrůst nový cyklistický velodrom mezinárodních parametrů za 750 milionů korun a gymnastické tréninkové centrum pojmenované po Věře Čáslavské, které by mělo stát 400 milionů korun.

Nového zázemí pro zimní sezonu by se měli dočkat atleti, pro které se v Brně počítá s výstavbou halového areálu Campus. V tomto centru za 600 milionů korun by se měli připravovat reprezentanti a mělo by sloužit pro konání mezinárodních atletických závodů.

V plánu je také výstavba čtrnácti hal pro míčové sporty, jako je basketbal, volejbal, házená a florbal. Tu největší s kapacitou 4000 diváků by mělo v roce 2022 začít stavět město Plzeň, stát by měla miliardu korun. Zbývajících třináct by mělo mít kapacitu 1500 diváků a každá z nich by měla přijít na čtvrt miliardy korun.

Investiční plán také kopíruje koncepci rozvoje ledního hokeje v Česku, která počítá s výstavbou čtyř desítek a rekonstrukcí desítky zimních stadionů v menších městech. To se ale týká až období 2030 až 2050.