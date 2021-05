Do španělské Ceuty v Africe se snaží dostat další tisíce migrantů

Ceuta (Španělsko) - Do španělské enklávy Ceuta na africkém pobřeží proudí další stovky migrantů ze sousedního Maroka poté, co tam v pondělí přes moře podél pobřeží připlulo či připlavalo na 6000 běženců. Z nich už 1600 místní úřady vrátily, další tisíce se ale dál snaží dostat do Španělska i přesto, že vláda noci nasadila i vojáky a obrněná vozidla. Informoval o tom dnes místní deník El Faro de Ceuta. Kvůli vyhrocené situaci způsobené diplomatickou roztržkou s Marokem zrušil španělský premiér Pedro Sánchez dnešní cestu do Francie.

Pondělní vlna migrantů do Ceuty, která má asi 84.000 obyvatel, byla podle deníku El País bezprecedentní. Šlo o denní rekord počtu běženců, jež vstoupili do Španělska. Překonali tak například počet 2000 migrantů, kteří loni ze 7. na 8. listopadu dopluli z Afriky na Kanárské ostrovy.

Španělská vláda se obává, že hromadné příchody migrantů do Ceuty jen tak neskončí. Marocké bezpečnostní složky totiž lidem přestaly bránit v přechodu hranice. Marocká vláda se zatím k pondělním událostem nevyjádřila.

Nynější situace je totiž výsledkem diplomatické krize mezi Madridem a Rabatem, kterou způsobilo odhalení, že Španělsko poskytlo pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibráhímovi Ghálímu. Ten vede povstalce na Západní Sahaře usilující o nezávislost na Maroku, které už v roce 1991 slíbilo uspořádat referendum o sebeurčení této oblasti, ale zatím se tak nestalo. Ghálí (73) byl minulý měsíc přijat do nemocnice v severošpanělském městě Logroňo kvůli covidu-19.

Polisario nyní ovládá necelou čtvrtinu území Západní Sahary, která je z velké části tvořena pouští, na severu se ale nachází ložiska fosfátů. Západní Sahara bývala kolonií a posléze provincií Španělska, které se z území stáhlo v 70. letech minulého století.

Podle deníku El Faro de Ceuta proudí migranti do enklávy nyní i proto, že se před několika dny rozšířila zpráva, že marocká vláda otevřela na několik dní hranice.

Mezi asi 6000 běženci, kteří se v pondělí dostali do Ceuty, jsou zejména mladí muži a nejméně 1500 osob je nezletilých, což komplikuje jejich repatriaci. Dnes španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska oznámil, že vláda už vrátila 1600 lidí.

Podle rozhlasu Cadena SER zemřel při pokusu přeplavat do Ceuty v pondělí jeden mladý Maročan, dalším dvěma lidem, kteří plavání nezvládli, pomohli zachránit život španělští záchranáři.

Do Ceuty a další španělské enklávy v Africe Melilly se obvykle běženci z Maroka dostávají přes vysoké hraniční ploty, které přelézají, a to hromadně, aby bezpečnostní složky nestihly všechny zadržet. V takových případech jich ale bývají maximálně stovky. Jedna z takových největších masových akcí se odehrála na hranici Ceuty v červenci 2018, kdy se plot pokusilo naráz překonat na 850 migrantů.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Španělska různými trasami na 9200 migrantů, tento údaj je ale k 9. květnu a nezahrnuje tak akci v Ceutě z tohoto pondělka. Nejvíce běženců do Španělska do minulého týdne připlulo na Kanárské ostrovy (4950).