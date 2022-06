Do soukromých ZŠ chodilo letos 22.300 dětí, dvojnásobek proti roku 2015

Praha - V Česku roste zájem o soukromé základní školy. V aktuálním školním roce do nich chodilo zhruba 22.300 žáků, což je víc než dvojnásobek proti roku 2015. Počet základních škol v privátním sektoru se od té doby zvýšil o zhruba 92 procent. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. V menší míře podle nich stále přibývá i soukromých školek. Jejich množství se zvedlo za posledních sedm let přibližně o čtvrtinu, podobně se v nich změnil i počet dětí.

V ČR fungovalo podle dat ministerstva tento školní rok 4238 základních škol, které navštěvovalo kolem 964.600 žáků. Soukromé školy tvořily zhruba 6,6 procenta všech. V roce 2015 činil jejich podíl 3,5 procenta. Počet žáků v privátních základních školách odpovídal 2,3 procentům všech školáků, před sedmi roky 1,1 procenta.

Dál přibývá i soukromých školek, i když pomaleji. Nyní jich je podle ministerstva v Česku 425 a chodí do nich 13.917 dětí. Celkový počet mateřských škol v ČR je zhruba třináctkrát větší. Dětí v mateřinkách je kolem 360.500. Zatímco letos byl podíl soukromých školek asi osm procent a děvčat a chlapců v nich necelá čtyři procenta, v roce 2015 bylo soukromých školek 6,4 procenta a dětí v nich tři procenta.

Český statistický úřad loni v létě upozornil, že ve školách pozoruje měnící se zájem o vzdělávání. V mateřských školách v minulém školním roce ubyla pětina dětí mladších tří let a na úrovni základních škol mimo jiné narostl zájem o odklad povinné školní docházky a o individuální domácí vzdělávání, kdy žák chodí do školy jen na přezkoušení. "V minulém roce tuto možnost pro plnění základní školní docházky využilo 4600 žáků, téměř třiapůlkrát víc než v roce 2015," uvedl úřad. Jeho pracovnice Alena Hykyšová připomněla, že domácí vzdělávání si při výuce na dálku vyzkoušeli loni všichni žáci a někteří mohli zjistit, že by jim do budoucna mohlo vyhovovat víc než ve škole.

Ministerstvo školství v únoru zveřejnilo návrh novely vyhlášky, kterou by chtělo vyjít vstříc soukromým i církevním školám a umožnit jim vyžadovat u zápisu přítomnost dítěte. Podle České školní inspekce tím školy nyní porušují právní předpisy. Školský zákon jmenuje pro přijetí k základnímu vzdělávání jen dvě kritéria, a to věk dítěte a místo trvalého pobytu. Vyhláška zmiňuje i možnost existence dalších kritérií, dál je ale nevymezuje. Nová pravidla měla podle návrhu platit už pro zápisy letos v dubnu, zatím ale novela není schválená.

Odlišný přístup k zápisu v neveřejných školách podle ministerstva opodstatňuje to, že pro ně nejsou dány školské obvody jako pro veřejné školy. Například společnost EDUin ale varovala, že by úprava mohla prohloubit nerovnosti ve vzdělávání. Organizace považuje novelu za diskriminační, protože neveřejným školám umožní vybírat si žáky. Dosud je v případě převisu uchazečů musí losovat.

Počet základních škol a dětí v nich:

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 ZŠ celkem 4238 4214 4192 4172 4155 4140 4115 ZŠ soukromé 279 255 239 215 196 180 145 Žáci v ZŠ celkem 964.571 962.348 952.946 940.928 926.108 906.188 880.251 Žáci v soukromých ZŠ 22.268 19.859 17.952 15.753 13.702 11.949 10.057

Zdroj: MŠMT

Počet mateřských škol a dětí v nich:

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 MŠ celkem 5349 5317 5304 5287 5269 5209 5209 MŠ soukromé 425 404 401 399 386 340 333 Děti v MŠ celkem 360.490 357.598 364.909 363.776 362.756 362.653 367.361 Děti v soukromých MŠ 13.917 12.889 12.859 12.520 12.125 11.256 11.197

Zdroj: MŠMT