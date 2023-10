Do souboje o partnerství první fotbalové ligy se hlásí další společnost

Praha - Sázková kancelář Betano se přihlásila do souboje o titulární partnerství první a druhé fotbalové ligy. Titulárním partnerem obou českých nejvyšších soutěží by chtěl být také Tipsport. Do konce aktuálního ročníku je hlavním partnerem Ligové fotbalové asociace další sázková kancelář Fortuna.

"Máme zájem se utkat v souboji o titulární partnerství nejvyšší fotbalové ligy. Víme, že je dnes tato pozice obsazena, ale stejně tak víme, že smlouva má nějaké konečné datum," uvedl Roman Maco z české pobočky Betana.

Na české fotbalové scéně Betano spolupracuje s Viktorií Plzeň a pražskou Spartou. Je také partnerem hokejových klubů z Pardubic a Brna.

Fortuna je titulárním partnerem první a druhé fotbalové ligy od sezony 2018/19. Její smlouva, která vyprší na konci června příštího roku, přináší ročně do pokladny LFA zhruba 78 milionů korun. Tipsport nabízí 120 milionů korun.