Do Somálska přiletělo na pomoc raněným turecké vojenské letadlo

Mogadišo - Do Somálska dnes přiletělo turecké vojenské letadlo, které má do Turecka převést kolem 15 nejvážněji raněných po včerejším bombovém útoku. Ten si vyžádal nejméně 79 obětí a desítky raněných. Letadlem do země přicestovalo také 24 tureckých doktorů a zdravotnický materiál. Turecko je blízkým spojencem Somálska a poskytuje mu značnou zahraniční pomoc.

Při sobotním útoku vybuchla nálož umístěná v autě u bezpečnostního kontrolního stanoviště v metropoli Mogadišo. Exploze zabila mimo jiné 16 vysokoškolských studentů, kteří projížděli kolem v mikrobusu a dva turecké dopravní inženýry. Mezi 125 raněnými byli také dva další Turci, kteří budou rovněž evakuováni zpět do vlasti.

"Dnes ráno jsme přijali doktory a léky zaslané tureckou vládou a pracujeme na tom, abychom oddělili vážně raněné od ostatních, abychom je mohli vyslat ven ze země," uvedl somálský vládní mluvčí. Podle svědků agentury Reuters zatím lékaři převezli do letadla deset raněných Somálců a těla dvou zemřelých Turků.

K atentátu se zatím nikdo nepřihlásil, ačkoliv somálský prezident z něj obviňuje islamistické milice Šabáb napojené na teroristickou síť Al-Káida. Jedná se o nejhorší masakr od devastujícího bombového útoku v hlavním městě Somálska v říjnu 2017, kdy zemřelo přes 500 lidí. K útoku se tehdy nikdo nepřihlásil, ačkoliv podle všeobecného přesvědčení za ním stál rovněž Šabáb.

Sobotní incident byl již dvacátý bombový útok v Somálsku v letošním roce. Podle agentury AFP země zažila od roku 2015 již 13 atentátů, při nichž zemřelo minimálně 20 lidí. K 11 z nim došlo v Mogadišu.

Turecko je od roku 2011 jedním z nejštědřejších zahraničních přispěvatelů Somálsku. Podle agentury Reuters se Ankara snaží zvýšit v oblasti Afrického rohu svůj vliv, o nějž soupeří se svými regionálními rivaly, například se Saúdskou Arábií či Spojenými arabskými emiráty.