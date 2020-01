Do Sněmovny se pokusil proniknout muž ozbrojený nožem

Praha - Do budovy Poslanecké sněmovny v Praze se dopoledne pokusil proniknout muž ozbrojený nožem a ohrožoval policisty. Policisté ho zadrželi a předvedli na služebnu, při incidentu nebyl nikdo zraněn. Policie o tom informovala na twitteru.

"Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn," uvedla policie. Podle fotografií na serveru Novinky.cz se muž pokoušel vejít do hlavního vchodu budovy, v níž se ve stejnou dobu konala schůze Sněmovny.

Podle policie se muž pokoušel dostat na galerii pro veřejnost, která se nachází nad jednacím sálem Sněmovny. Motivaci zadrženého policie zjišťuje. Právní kvalifikace jeho činu zatím nebyla stanovena.

Vstup do Sněmovny hlídají policisté a všichni, kdo vcházejí do budovy, musejí projít bezpečnostní prohlídkou.