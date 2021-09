Do školy poprvé autobusem: děti z Hrušek mají školu v Tvrdonicích

Hrušky (Břeclavsko) - Plný autobus dětí dnes ráno odjížděl od budovy Základní školy v Hruškách na Břeclavsku. Místo vlastní školy v Hruškách, kterou poškodilo červnové tornádo, budou děti nejméně do Vánoc jezdit každé ráno do nedalekých Tvrdonic. Tam obec dala k dispozici starou školní budovu. Školní autobus zajistilo školákům vedení Hrušek a bude je vozit ráno do školy a odpoledne zpět ve dvou různých časech, řekla ČTK ředitelka školy Svatava Bradávková.

"Tvrdoničtí nám školu krásně vymalovali a připravili ve spolupráci s Regionem Podluží. Tvrdonice také školu částečně vybavily nábytkem, část nábytku je z naší školy v Hruškách. A minulý týden pracovaly paní učitelky na výzdobě tříd," uvedla Bradávková. Kvůli první cestě autobusem, který od budovy hrušecké školy odjížděl až v 8:15 se zahájení školního roku posunulo na 8:30. V další dny už ale musí být žáci u školy v 7:40, aby mohli v 8:00 sedět v lavicích.

Odpoledne bude autobus žáky do Hrušek vozit ve dva různé časy. Poprvé hned po obědě, který mají děti zajištěný v Tvrdonicích ve školce a znovu odpoledne poveze domů děti, které navštěvují školní družinu.

Stejný autobus využívají také děti z mateřské školy v Hruškách, které až do doby dokončení oprav dojíždějí do náhradních prostor v Lanžhotě. Jedinou výjimkou jsou nejmladší děti, kterým poskytlo prostory družstvo Forest Agro a zřídilo jim třídu v budově bývalé jídelny.

Tornádo poškodilo na konci června nejen školu v Hruškách, ale i v Mikulčicích, Moravské Nové Vsi a v Hodoníně, kde zničilo střechu základní školy U červených domků. V Mikulčicích zvládli všechny opravy v interiéru tak, aby se děti mohly do školy vrátit tak, jak jsou zvyklé. "Škola je pro děti připravená, má nová okna, opravený interiér i střechu, neteče do ní. Zbývá opravit fasádu, kterou poškodily letící předměty, ale to je jen vada na kráse," podotkl místostarosta Mikulčic Jan Vlašic (KDU-ČSL).

V Moravské Nové Vsi byla budova školy poškozena silně, kvůli zpoždění prací zatím začátek školního roku odložili na 6. září a děti mají až do pátku ředitelské volno. "Druhý stupeň bude dojíždět i s učiteli na Střední průmyslovou školu do Břeclavi, tři třídy mají zajištěné prostory v Dolních Bojanovicích. Dvě první druhé a páté třídy se snad budou moci od 6. září vrátit do přízemí naší vlastní školy," konstatovala ředitelka Hana Grossmannová. Pokud přízemí nebude pro žáky uzpůsobené, budou dojíždět do Břeclavi a Týnce, kde jsou domluvené náhradní prostory.

Stavební práce budou okolo své školy sledovat i děti z hodonínské školy U červených domků. Střecha sice zatím není úplně hotová, ale budova je zajištěná proti protečení a poškozené interiéry jsou opravené. "Největší problém představovaly stropy, osvětlení a elektroinstalace, ale tyto práce jsou hotové," řekl místostarosta Petr Buráň (za Svobodní a Piráti).

V Lužicích na Hodonínsku se přírodní katastrofa škole vyhnula a děti tak mohly dnes do své školy přijít bez omezení.