Do škol se dnes po dvouměsíční pauze vrací část žáků a studentů

Praha - Žáci a studenti posledních ročníků se dnes po dvouměsíční pauze kvůli pandemii koronaviru mohou vrátit do základních, středních a vyšších odborných škol. Podle rozhodnutí vlády o uvolnění opatření proti koronaviru se tak mohou připravovat na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Tvořit mohou nejvýše patnáctičlenné skupiny. Školy ale budou fungovat nejednotně. Do některých budou moct žáci docházet každý den, v dalších méně často. Někde bude zřejmě výuka pokračovat jen na dálku.

V maximálně patnáctičlenných skupinách je ode dneška možná i výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Svou činnost mohou obnovit rovněž školy při dětských domovech se školou nebo při výchovných a diagnostických ústavech a v omezené míře pro nanejvýš 15 dětí i střediska volného času.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Nejdřív platilo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny, a to pro společné aktivity nanejvýš pěti lidí. Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.

Například v Praze se dnes začínají otevírat také školky, které sice vláda plošně nezavřela, ale jejich provoz v březnu přerušili zřizovatelé s ohledem na doporučení ministerstva školství. Mezi prvními obnovují provoz mateřinky v Praze 12, Lysolajích nebo v Suchdole.

Další rozšíření provozu škol se očekává od 25. května, kdy by měly základní školy v omezené míře obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už vláda nepočítá.