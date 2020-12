Do skiareálů vyrazila na poslední letošní lyžování řada lidí

Praha - Poslední možnosti lyžování v letošním roce dnes využilo mimořádné množství lidí. Skiareály, které měly otevřeno, zaznamenaly často nadprůměrnou návštěvnost. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli areálů. Lyžařská střediska musí od neděle znovu zastavit provoz kvůli vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19. Otevřena mohla být přitom teprve od pátku 18. prosince.

V Krkonoších i v Orlických horách dnes lyžovaly tisíce lidí. V krkonošském Špindlerově Mlýně se dokonce lyžařská kapacita přiblížila maximu. On-line prodej skipasů do areálu Svatý Petr vlekaři proto museli v průběhu dne pozastavit. Návštěvníkům střediska doporučili výjezd lanovkou na Medvědín pro pěší turistiku.

O poslední letošní lyžování byl třeba na Klínovci v Krušných horách takový zájem, že tamní areál už od pátečního večera inzeroval, že jsou skipasy vyprodány. Lidé skipasy sháněli i přes sociální sítě, zjistila ČTK. Podle mluvčí areálu Hany Hoffmanové bylo na dnešek k dispozici 2500 skipasů. "Zájem byl obrovský a museli jsme odmítat lidi už v noci i dnes ráno," řekla ČTK. Ve dnech mezi 26. a 28. prosincem mají podle ní rekordní návštěvu i za běžných podmínek. Letos byl ale kvůli tomu, že od neděle budou areály uzavřené, zájem ještě větší.

Také na Šumavu vyrazilo více lidí než obvykle. Na Lipně, které dnes do odpoledních hodin navštívilo asi 2000 lyžařů, se po ránu dokonce tvořily fronty. Návštěvnosti přálo i slunečné počasí a dobré sněhové podmínky, řekla za Skiareál Lipno Olga Kneiflová. Vyšší návštěvnost mělo i středisko Kvilda. "Prodaných lístků máme 400, což je na nás opravdu extrémní účast," řekl provozní areálu Richard Jirouš.

Do skiareálu na Ještědu v Liberci, který otevřel až dnes, dorazilo přes tisíc návštěvníků. Kapacita sjezdovky byla vytížena, lidem přálo i počasí, řekl ČTK ředitel střediska Jakub Hanuš. "Místy bylo až příliš hostů na sjezdovku, lehce to bylo na úkor komfortu lyžařů. Ale je vidět, že je zkrátka hlad po lyžování, a potvrzuje to, že je škoda, že musíme zase zavřít," uvedl.

Také návštěvnost areálu v Bílé v Beskydech na Frýdecko-Místecku byla dnes doslova obrovská. Při téměř ideálním počasí dorazilo na 2000 lyžařů a podle provozovatele areálu Jaroslava Vrzguly chtěli využít poslední možnost si letos zalyžovat. Od neděle 27. prosince, kdy začne v Česku platit pátý stupeň protiepidemického systému (PES), musí skiareály zavřít. "Jsme rádi, že jsme mohli sezónu zahájit a alespoň několik dnů lyžovat," řekl dnes ČTK Vrzgula. Dodal, že počasí ale v prosinci skiareálům nepřálo. "Sníh, co jsme ještě v listopadu vyrobili, kvůli oblevě ubýval. Ochlazení přišlo až v posledních dnech, a to musíme zavřít," řekl.

Stovky lyžařů dnes vyrazily také na zimním sluncem zalité sjezdovky v Branné na Šumpersku, aby využily poslední příležitost prohnat se po zasněženém svahu před nedělním uzavřením všech lyžařských areálů. "Návštěvnost byla opravdu hodně vysoká. Jsme s ní spokojení, ale až na to, že to bylo letos naposledy, kdy se může lyžovat," řekl dnes ČTK provozovatel lyžařského areálu v Branné Rostislav Procházka.

Nařízení k uzavření již v neděli po pouhém přibližně týdnu povoleného provozu je pro skiareály o to bolestnější, že jim zatím nepřálo počasí. Některá střediska se již uzavřela v uplynulých dnech, nebo vůbec neotevřela, protože jim chyběl přírodní sníh a vysoké teploty jim neumožňovaly umělé zasněžování.

Nyní se však již ochlazuje a v dalších dnech mohou teploty dál klesat. Část lyžařských středisek tak začala zasněžovat, i když se nebudou moci lyžařům otevřít. "Přírodní sníh nebyl až do 25. prosince vlastně žádný. Dál budeme zasněžovat v každém případě tak, aby byl kopec perfektní a byli jsme připraveni na nějaké oblevy v průběhu zimy. Budeme to všechno směřovat k tomu, abychom od 10. ledna mohli znovu jet," řekl Richard Jirouš z areálu Kvilda. Účinnost opatření proti covidu-19 je totiž zatím nastavena do 10. ledna. Vláda se předtím podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) předtím sejde a vyhodnotí, s jakými opatřeními pokračovat dál.

Také lyžařské areály v Jihomoravském kraji začaly dnes s ohledem na pokles teplot s umělým zasněžováním sjezdovek, ačkoli jim to po nedělním uzavření bude působit finanční ztráty. Podle provozovatelů areálů by ale bylo pozdě, začít se zasněžováním až v lednu. "Musíme jít do rizika. Kdyby vláda v lednu řekla, že můžeme spustit provoz, bylo by pozdě začít se zasněžováním," uvedl například správce skiareálu v Olešnici na Blanensku František Jílek. Pokud by vláda areálům provoz v lednu nedovolila, měl by podle něj areál ztráty ve stovkách tisíc korun.