Do Síně slávy českého hokeje vstoupili Bříza, Elíáš, Moravec a Procházka

Praha - Do Síně slávy českého hokeje byli dnes slavnostně uvedeni bývalí hráči Petr Bříza, Patrik Eliáš a David Moravec a s nimi i novinář Aleš Procházka. Ceremoniál tentokrát nepředcházel žádnému zápasu české reprezentace, která dnes odcestovala do Finska, kde ve čtvrtek vstoupí soubojem s domácím výběrem do Švýcarských her.

Bývalý brankář Bříza a v současnosti první místopředseda Mezinárodní hokejové federace, jenž oslaví v pátek 58. narozeniny, má za sebou úspěšnou reprezentační i klubovou kariéru. V medailové sbírce má olympijský bronz z Albertville (1992) a další čtyři bronzové medaile ze světových šampionátů v letech 1989, 1990, 1992 a 1993. Čtyřikrát vyhrál domácí titul s pražskou Spartou.

Šestačtyřicetiletý bývalý útočník Eliáš získal na mezinárodní scéně bronz na olympijském turnaji v Turíně (2006) i na mistrovství světa v letech 1998 a 2011. Hlubokou stopu zanechal v NHL, kde se zařadil mezi klubové ikony New Jersey a přepsal několik týmových rekordů. S Devils bojoval čtyřikrát ve finále play off NHL, v letech 2000 a 2003 slavil zisk Stanley Cupu.

I o tři roky starší Moravec působil na pozici útočníka. Podílel se na největším triumfu českého hokeje, zlatu pod pěti kruhy v Naganu 1998. Vedle titulu olympijského šampiona je také dvojnásobným mistrem světa z let 1999 a 2001, ve druhém případě vstřelil v souboji o zlato proti Finsku vítězný gól v prodloužení. Bronz získal na MS 1997 a 1998.

Dvaasedmdesátiletý Procházka vynikl jako hokejový reportér, celý profesní život prožil v Českém rozhlasu. V roce 2014 obdržel od Českého olympijského výboru cenu Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a olympijských ideálů v publicistice. Procházka je prvním ryzím novinářem v Síni slávy.

Počet členů Síně slávy, která byla založena v roce 2008, se po dnešku rozrostl na 146.