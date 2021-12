Do Síně slávy českého hokeje budou uvedeni Sventek, Pícha, Meixner a Vůjtek

Praha - Do Síně slávy českého hokeje budou příští týden ve čtvrtek uvedeni bývalí obránci Stanislav Sventek a Jaromír Meixner, útočník Čeněk Pícha a trenér Vladimír Vůjtek. Pícha a Sventek budou mezi elitu českého hokeje uvedeni in memoriam, Meixner a Vůjtek budou oceněni před zápasem české reprezentace proti Finsku.

Návrhová komise se nemohla minulý rok sejít kvůli karanténě a opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru, proto nebyli ani přijati žádní noví členové do Síně slávy českého hokeje.

"To se ale letos změní. V září se sešlo dvanáct členů komise, aby navrhli nové kandidáty a ti byli následně odsouhlaseni žijícími členy Síně slávy českého hokeje," řekl na dnešní on-line tiskové konferenci předseda návrhové komise Dominik Hašek.

"Letos jsme sáhli trošičku víc do historie, neboť v návrhové komisi převažoval názor, že tady byli ještě vynikající hráči z minulosti, kteří nebyli oceněni a ještě nebyli do Síně slávy českého hokeje přijati, ačkoliv šlo o takové osobnosti, které by si to jistě zasloužily. Proto se sáhlo do té minulosti mezi hráče, kteří toho tak moc dokázali. A byli to opravdu vynikající hráči, bohužel dva z nich už nejsou mezi námi," doplnil Hašek.

Bývalý vynikající útočník Pícha spojil hráčskou kariéru s Českými Budějovicemi, v jejichž dresu se v roce 1951 stal mistrem Československa a nejlepším střelcem ligy. O dva roky dříve se stal mistrem Evropy a světa ve Stockholmu. V reprezentaci odehrál 19 utkání a vstřelil pět branek.

Někdejší obránce Sventek podstatnou část kariéry strávil v Plzni. V reprezentaci sehrál 52 utkání a dal pět gólů. V roce 1961 pomohl vybojovat stříbrné medaile na mistrovství světa a titul mistrů Evropy, byl členem mužstva, které získalo bronz na olympijských hrách 1964 a světových šampionátech 1957 a 1963. Dva zápasy odehrál i za Plzeň v nejvyšší fotbalové lize.

Jednaosmdesátiletý Meixner patřil ke zlaté brněnské generaci, která v letech 1962 až 1966 vybojovala pět mistrovských titulů. V reprezentaci sehrál 33 utkání a vstřelil tři branky. Později pracoval jako sportovní novinář.

Čtyřiasedmdesátiletý Vůjtek je bývalý útočník, který se proslavil jako trenér. V nejvyšší soutěži vedl Vítkovice, Zlín nebo Třinec. V Rusku poté Jaroslavl, Dynamo Moskva a Kazaň. Trénoval i českou a slovenskou reprezentaci, se kterou získal v roce 2012 stříbro na mistrovství světa. S Lokomotivem Jaroslavl vyhrál v letech 2002 a 2003 Superligu, předchůdce KHL.

Síň slávy českého hokeje byla založena v roce 2008, s novou čtveřicí bude mít 142 členů.