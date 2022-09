Do sezony jdeme s pokorou, ale známe svou sílu, řekl liberecký kouč Augusta

Liberec - Čtvrtá sezona v pozici hlavního trenéra hokejistů Liberce čeká Patrika Augustu. Ve všech odehraných ročnících nejvyšší soutěže s týmem bez problémů postoupil do play off, což bude základní cíl Severočechů i pro nadcházející sezonu. Bílí Tygři ale věří, že budou schopni držet krok s hlavními aspiranty na titul a zapojí se do bojů o nejvyšší příčky.

"Stále se snažíme věci obměňovat, aby nedošlo ke stereotypům, a myslím si, že se nám daří. Čeká nás nová sezona s novým týmem, do které vstupujeme s pokorou, ale s myšlenkou, že známe naši sílu," řekl Augusta na dnešním setkání s novináři.

"Určitě bych chtěl, abychom měli lepší přesilovku než v minulé sezoně. Úspěšnější. A trošku více ofenzivy, více gólů," doplnil dvaapadesátiletý kouč k herním cílům v nadcházející sezoně. V minulém ročníku nastříleli Liberečtí v základní části extraligy 146 branek, celkem osm týmů na tom bylo lépe.

Severočeši se budou muset v nadcházející sezoně obejít bez nejzkušenějšího obránce Ladislava Šmída, který ukončil kariéru. V týmu skončili i druhý brankář Jaroslav Pavelka a útočníci Jakub Klepiš s Adamem Klapkou, který podepsal smlouvu s Calgary a pokusí se prosadit do NHL.

Místo nich Tygři angažovali gólmana Jakuba Neužila, lotyšského obránce Uvise Janise Balinskise a útočníky Michala Bulíře, Oscara Flynna a Michaela Frolíka. Jedenatřicetiletý Bulíř, jenž se do mateřského klubu vrátil po roce z Plzně, se stal kapitánem týmu.

"V přípravě se nám ofenzivně tolik nedaří, ale já jsem přesvědčený, že mužstvo je poskládané tak, aby góly padaly, a v sezoně začnou padat," uvedl Augusta, jenž je zároveň sportovním ředitelem a je zodpovědný za složení týmu.

Liberec zatím v přípravě odehrál sedm zápasů, ve kterých jen dvakrát vyhrál. Generálkou na start extraligy bude pro svěřence trenéra Augusty středeční utkání na ledě Kladna.

"Věřím, že mužstvo je na extraligu připravené, i když příprava je zvláštní v tom, že se nám zatím nepodařilo odehrát ani jedno utkání v plné sestavě. Provází nás drobná i větší zranění, ale jsem přesvědčený, že do sezony se další hráči vrátí," řekl Augusta. Zranění bere jako součást hokeje. "Zase dostali šanci jiní hráči a já jsem měl možnost podívat se po jiných vazbách (mezi hráči)," podotkl.

I proto Augusta nebere výsledky jako klíčové v této fázi sezony. "Na druhou stranu ale každý chceme vyhrávat. Celá sezona je proces a všichni směřujeme k závěru. Určitě bych byl radši, kdybych mohl všechny zápasy odehrát v ideálním složení, což se bohužel nestalo. Snažím se v tom ale hledat pozitiva," řekl Augusta. Klíčové jsou navíc podle něj výkony v soutěžních zápasech a ne v přípravě v srpnu.