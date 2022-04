Do sbírky Vojenského historického ústavu se vrátil zrenovovaný vrtulník SM-2

Praha - Do sbírky Vojenského historického ústavu se dnes vrátil víceúčelový vrtulník SM-2. Téměř 60 let starý stroj byl jediným vrtulníkem tohoto druhu v tehdejším Československu. Ústav jej převzal dopoledne v areálu státního podniku LOM Praha, který stroj zrenovoval. Práce na vrtulníku trvaly téměř rok a vyšly zhruba na 1,5 milionu korun. Ústav vrtulník vystaví od konce června.

Vrtulník, který v 60. letech vyrobili v Polsku, byl ve sbírce ústavu od roku 1975. Jeho renovace v dílnách LOM Praha začala loni v květnu. V minulosti byl stroj podle ředitele ústavu Aleše Knížka jediným svého druhu v bývalém Československu. Během doby funkčnosti před rokem 1975 nalétal přes 1200 letových hodin. Využíval jej letecký oddíl ministerstva vnitra a později také státní podnik Slov-air. Jde o víceúčelový užitkový vrtulník, v jehož výbavě jsou třílistový nosný rotor a třílistový vyrovnávací rotor.

"Máme koncepci, kdy se snažíme postupně restaurovat věci, které máme v depozitářích, a následně se je snažíme vystavovat pro širokou veřejnost. Tento vrtulník vhodně doplní celou řadu vrtulníků, kterou Vojenský historický ústav prezentuje," podotkl Knížek.

Vrtulník je dalším strojem, který pro ústav zrestaurovala firma LOM Praha. Práce měl na starosti renovátorský tým podniku pod vedením Lukáše Syrového. Podle něj renovaci tohoto stroje usnadnil poměrně dobrý stav vrtulníku, který byl od převzetí do sbírky ústavu v krytých prostorách depozitáře. "Největším úskalím bylo sehnat originální vybavení do pilotní kabiny, protože to se během let bohužel ztratilo," popsal práce Syrový. Podle něj se ovšem stroj podařilo zrestaurovat do jinak původního stavu, přičemž fungují i všechny elektrické systémy. Syrový dále podotkl, že vrtulník by v případě dalších, rozsáhlejších prací byl i znovu schopen létat.

LOM Praha pokračuje v renovaci i dalších strojů ze sbírky Vojenského historického ústavu. Jedním z nich je například historický letoun Beta Minor Be 50 s imatrikulací OK-EAA, který se vyráběl jako sportovní letoun v období krátce před druhou světovou válkou. Stroj by měl být hotový během letošního roku.