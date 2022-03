Do sbírek na Ukrajinu se zapojují i lidé, kteří při tornádu přišli o všechno

Před devíti měsíci přišli někteří lidé při tornádu na jihu Moravy úplně o všechno, i tak se ale mnozí z nich zapojili do sbírek na pomoc válkou postižené Ukrajině. Na snímku z 10. března 2022 (zleva) Saša Korvasová, Kateřina Skřebská z nadace VIA a Zlatka Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, třídí dary od občanů Moravské Nové Vsi na pomoc Ukrajině.

Před devíti měsíci přišli někteří lidé při tornádu na jihu Moravy úplně o všechno, i tak se ale mnozí z nich zapojili do sbírek na pomoc válkou postižené Ukrajině. Na snímku z 10. března 2022 (zleva) Saša Korvasová, Kateřina Skřebská z nadace VIA a Zlatka Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, třídí dary od občanů Moravské Nové Vsi na pomoc Ukrajině. ČTK/Zehl Igor

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Před devíti měsíci přišli někteří lidé při tornádu na jihu Moravy úplně o všechno, ale přesto byli jedněmi z prvních, kdo se zapojil do sbírek na pomoc válkou postižené Ukrajině. ČTK to řekla ředitelka Jihomoravské komunitní nadace Zlata Maděřičová. Radnici v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku zdobí ukrajinská vlajka a Jihomoravská komunitní nadace už den po ruské invazi na Ukrajinu shromažďovala materiální pomoc.

Fotogalerie

"Zrovna dneska přijel tatínek pěti dětí - při tornádu přišli o celý dům - a přivezl věci do sbírky. A řada těch, kdo přišli o všechno, se teď zapojili mezi prvními. Nenosí zbytečnosti, pomáhají velmi účelně," uvedla Maděřičová.

V sídle nadace, kde věci shromažďují, podle ní lidi v posledních dnech často dostihnou emoce. "Říkáme, že my jsme tady měli válku čtyři minuty, když přišlo tornádo. Tehdy jsme všechno zvládali pomocí černého humoru, ale teď tu lidé často pláčou," dodala.

Sbírku tady vyhlásili den poté, co ruské jednotky vtrhly na Ukrajinu. Od té doby se nezastavili. Hned v sobotu už bylo věcí tolik, že je potřebovali někam posílat. Rychle se vytvořil řetězec, kdy na jedné straně lidé věci do sbírky přiváželi a na druhé straně se vytříděné věci nakládaly do aut a odvážely.

"Ozvali se nám zdravotníci z nemocnice v Kyjově a pomohli nám se seznamem zdravotního materiálu, který je na Ukrajině zapotřebí. Mezi prvními dárci byl náš obvodní lékař z Moravské Nové Vsi, který při tornádu přišel o ordinaci, a věnoval ohromné balíky zdravotnického materiálu. Tenhle materiál posíláme přímo na Ukrajinu do tamních nemocnic," řekla Maděřičová.

Obnova obcí poškozených tornádem se koná už devět měsíců, práce stále pokračují. Na opravu čeká i fasáda radnice, kterou nyní zdobí ukrajinská vlajka. "Místní vtipkují, že na fotce bude těžko odlišitelné, zda je to focené u nás nebo na Ukrajině," poznamenal starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09).

Tornádo poničilo obce na Břeclavsku a Hodonínsku v poslední červnový čtvrtek. Šest lidí zemřelo, desítky dalších byly zraněny. Tornádo poškodilo na 1200 domů, zhruba 200 bylo určeno k demolici. Jihomoravský kraj předběžně náklady na obnovu majetku odhadl na zhruba 6,9 miliardy korun.

Ruské jednotky vtrhly na Ukrajinu 24. února. Od té doby ze země před válkou uprchlo 2,3 milionu lidí. Počet uprchlíků na území České republiky se pravděpodobně blíží 200.000.