Do Sazky investují fondy Apollo, vznikne Sazka Entertainment

Praha - Globální investiční fondy Apollo vloží 500 milionů eur (zhruba 13,3 miliardy Kč) do nově založené společnosti Sazka Entertainment, která by měla investovat do loterijního byznysu v Evropě i USA. Sazka Entertainment se jako dceřiná společnost skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka stane po dokončení transakce stoprocentním vlastníkem sázkové společnosti Sazka Group ze skupiny KKCG. KKCG to oznámila ČTK.

"Převážná část z investice fondů Apollo ve výši 500 milionů eur bude využita na kapitalizaci akvizic a růstových příležitostí v Evropě a v Severní Americe se zaměřením na loterie," uvedla firma. Vlastní kapitál společnosti Sazka Entertainment bude po transakci činit 4,2 miliardy eur (zhruba 111 miliard Kč). Dokončení transakce, které se očekává v roce 2021, je podmíněno souhlasem regulačních orgánů.

"Toto investiční a strategické partnerství naplňuje naše dlouhodobé plány na expanzi," uvedl Komárek. Sazka se podle něj může stát globálním hráčem v herním průmyslu. Investice firmy do loterií a dalšího herního byznysu mohou vedle Evropy a USA směřovat případně i do dalších regionů, dodal.

Sazka Group stoprocentně vlastní českou společnost Sazka a má podíly v dalších evropských sázkových firmách. V červnu se stala většinovým majitelem rakouské loterijní společnosti Casinos Austria, když v ní zvýšila svůj podíl na 55,48 procenta. Sazka Group také vlastní 40 procent v největší řecké sázkové firmě OPAP a 32,5 procenta v italské společnosti LottoItalia.

Na podzim Sazka Group oznámila, že se uchází o licenci k provozování britské národní loterie. Předsedou britského týmu pro výběrové řízení se stal britský podnikatel Keith Mills, který sehrál klíčovou roli v tom, že Londýn získal pořadatelství olympijských her v roce 2012.

Loni Sazka Group zvýšila čistý zisk meziročně o 35 procent na 311 milionů eur (8,3 miliardy Kč). Hrubé tržby z přijatých sázek stouply o šest procent na 1,91 miliardy eur (50,9 miliardy Kč). V letošním prvním pololetí čistý zisk skupiny meziročně klesl o 71 procent na 42 milionů eur (1,11 miliardy Kč).

Společnost Apollo Global Management má pobočky v USA, Evropě i Asii. Ke konci letošního září spravovala ve fondech kapitál v hodnotě zhruba 433 miliard dolarů (9,7 bilionu Kč). Investiční společnost KKCG má podnikatelské aktivity v 19 zemích světa, mezi její klíčové obory patří spolu s loteriemi energetika, IT technologie a nemovitosti. Účetní hodnota KKCG přesahuje šest miliard eur (159,1 miliardy Kč).