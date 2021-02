Do Saska mohou z Česka jen zdravotníci a pracovníci v zemědělství

Berlín - Do Saska od neděle mohou z České republiky dojíždět jen pendleři pracující ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, a to za podmínky každodenního testování. Na tiskové konferenci po jednání zemské vlády to oznámil saský ministr hospodářství Martin Dulig. Důvodem je zpřísněné epidemické hodnocení Česka, které Německo s účinností od neděle považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru.

Na všechny ostatní české pendlery a také na přeshraniční školáky a studenty se vztahuje čtrnáctidenní karanténa bez možnosti zkrácení, což denní dojíždění za prací či studiem znemožňuje. Saské opatření platí prozatím do 7. března.

"Víme, že je to složitá situace, proto chceme české pendlery nadále podporovat," řekl Dulig. "Je to také zátěž pro saské zaměstnavatele, kteří jsou odkázáni na asi 9000 českých pendlerů," doplnil.

Sasko proto nabízí všem českým pracovníkům, kteří kvůli omezením nemohou či nechtějí dojíždět, příspěvek na ubytování v Německu. Ten činí 40 eur (1030 korun) na noc. "Mohou si vzít s sebou rodinu, manžela, manželku, děti," uvedl Dulig. V takovém případě dostane pendler ještě dodatečný příspěvek 20 eur (515 korun) na osobu a noc.

Dulig uvedl, že vzhledem k novému epidemickému opatření nebude možné hranice bez zjevného důvodu překračovat. Nadále je možný tranzit, na který se ale rovněž vztahuje povinnost testu. Zkrácení cesty přes Německo, které je praktické především ve Šluknovském výběžku, tak bez rozboru nebude možné. Testem se musí prokázat i řidiči kamionů, kteří dosud mohli do Německa bez testu. "Výjimky jsme museli omezit," uvedl Dulig.

Pro letecké, železniční a autobusové dopravce nově platí, že nemohou do Německa přepravovat cestující z oblastí s výskytem mutací. Výjimku mají jen ti pasažéři, kteří mají německé občanství nebo v Německu žijí. Německé dráhy Deutsche Bahn již oznámily, že od neděle pozastaví dálkové spoje linky EuroCity mezi Berlínem a Prahou.

Prezident saské policie Horst Kretzschmar uvedl, že na dodržování nových pravidel bude policie dohlížet. Na pomezí se tak v neděli vrátí stálé hraniční kontroly.