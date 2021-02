Do Saska mohou z Česka jen zdravotníci a pracovníci v zemědělství

Berlín -Do Saska od neděle mohou z České republiky dojíždět jen pendleři pracující ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, a to za podmínky každodenního testování. Na tiskové konferenci po jednání zemské vlády to oznámil saský ministr hospodářství Martin Dulig. Důvodem je zpřísněné epidemické hodnocení Česka, které Německo s účinností od neděle považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Německé sdružení automobilového průmyslu VDA zopakovalo varování, že kontroly na hranicích naruší dodavatelský řetězec. Bavorsko podle dostupných informací českým pendlerům dojíždění neomezí, nebudou smět ale na cestě do práce v Německu nikde zastavit.

Na všechny ostatní české pendlery a také na přeshraniční školáky a studenty se vztahuje čtrnáctidenní karanténa bez možnosti zkrácení, což denní dojíždění za prací či studiem znemožňuje. Saské opatření platí prozatím do 7. března.

"Víme, že je to složitá situace, proto chceme české pendlery nadále podporovat," řekl Dulig. "Je to také zátěž pro saské zaměstnavatele, kteří jsou odkázáni na asi 9000 českých pendlerů," doplnil.

Sasko proto nabízí všem českým pracovníkům, kteří kvůli omezením nemohou či nechtějí dojíždět, příspěvek na ubytování v Německu. Ten činí 40 eur (1030 korun) na noc. "Mohou si vzít s sebou rodinu, manžela, manželku, děti," uvedl Dulig. V takovém případě dostane pendler ještě dodatečný příspěvek 20 eur (515 korun) na osobu a noc.

Dulig uvedl, že vzhledem k novému epidemickému opatření nebude možné hranice bez zjevného důvodu překračovat. Nadále je možný tranzit, na který se ale rovněž vztahuje povinnost testu. Zkrácení cesty přes Německo, které je praktické především ve Šluknovském výběžku, tak bez rozboru nebude možné. Testem se musí prokázat i řidiči kamionů, kteří dosud mohli do Německa bez testu. "Výjimky jsme museli omezit," uvedl Dulig.

Pro letecké, železniční a autobusové dopravce nově platí, že nemohou do Německa přepravovat cestující z oblastí s výskytem mutací. Výjimku mají jen ti pasažéři, kteří mají německé občanství nebo v Německu žijí. Německé dráhy Deutsche Bahn již oznámily, že od neděle pozastaví dálkové spoje linky EuroCity mezi Berlínem a Prahou.

Prezident saské policie Horst Kretzschmar uvedl, že na dodržování nových pravidel bude policie dohlížet. Na pomezí se tak v neděli vrátí stálé hraniční kontroly.

Prezidentka VDA Hildegard Müllerová upozornila, že německý automobilový průmysl je závislý na každodenním zásobování z České republiky, Rakouska, Slovenska a z řady východoevropských zemí. "Pokud budou na hranicích dlouhé zácpy kvůli testování a registraci, dodavatelský řetězec se patrně naruší a krátce poté se zastaví výroba v mnoha německých automobilových závodech," konstatovala.

Spolkový svaz přepravy zboží, logistiky a odvozu odpadu (BGL) volá po praktické a rychlé testovací strategii na přechodech. Jinak podle něj hrozí prázdné regály v supermarketech.

Bavorsko prozatím dojíždění českým pendlerům nezakazuje

Bavorsko prozatím přeshraniční dojíždění za prací českým pracovníkům jako Sasko neomezí. Vyplývá to z prohlášení bavorského ministra zdravotnictví Klause Holetscheka, který podle zpravodajské relace Tagesschau veřejnoprávní televize ARD řekl, že pendleři vedle pravidelného testování budou muset jezdit do práce přímou cestou a bez zastavení.

Bavorsko podle Holetscheka zavádí pro pendlery kvůli koronavirovým mutacím takzvanou dojíždějí karanténu. Přeshraniční pracovníky chce Bavorsko nabádat k tomu, aby pohyb omezili jen na trasu mezi prací a domovem. Toto opatření se podle bavorského ministra zdravotnictví bude vztahovat na celý region východního Bavorska. Ten leží takřka po celé délce hranic s Českem.

Zbylá část Bavorska hraničící s Českem se nazývá Horní Franky. Tamní okresy, které s Českem přímo hraničí, obdobné opatření zavedly již od dnešního dne. Ještě dříve, a to od čtvrtka, k tomuto kroku přistoupily východobavorské okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab.

Bavorsko podle Holetscheka chce rovněž posílit testovací kapacity ve větších provozech, kde by měly být k dispozici rychlotesty.

Nadále je ovšem možné, že Bavorsko přístup k českým pendlerům, kterých je podle německého úřadu práce v této spolkové zemi 22.000, ještě přehodnotí. Český generální konzulát v Mnichově na svém webu prozatím uvádí obecné informace o tom, že výjimku z karantény budou mít jen pendleři pracující ve zdravotnictví. V takovém případě by ostatní přeshraniční pracovníci museli do desetidenní karantény.

Bavorský premiér Markus Söder opakovaně prohlásil, že do Bavorska již nebude možný z Česka vstup bez testu. Na dotaz, zda pendleři nebudou mít výjimku, odpověděl, že výjimky nebudou. "Každý musí předložit negativní test," řekl s tím, že pokud se tak nestane, německé hranice nepřekročí. Od neděle budou pomezí s Českem kontrolovat stálé hraniční hlídky.