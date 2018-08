Praha - Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Platové tarify neporostou plošně. Většině pracovníků by se měly zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům pak o dvě procenta. Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory. Po jednání kabinetu a koalice to dnes novinářům řekli lídři vládních stran, premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Státní úřady a organizace by měly v rámci tzv. systematizace od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun.

Do platů by mělo putovat o tři miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Navrhovala nejdřív 22,3 miliardy. Hamáček třímiliardové přidání označil za podstatný nárůst, dobrý kompromis a výhru zaměstnanců veřejné sféry.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682.500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný plat ve veřejném sektoru činil v prvním kvartále 32.725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30.623 korun.

"Víceméně jsme se domluvili na kompromisu, který rezultuje do průměru asi osm procent s tím, že je to podle jednotlivých profesí," uvedl Babiš.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny. Vláda počítala s desetiprocentním tarifním navýšením jen pro učitele, suma na platy se jim má zvednout o 15 procent. O desetinu peněz víc si rozdělí neučitelské profese. Ostatní by si měli přilepšit méně. Většině pracovníků se má tarif zvednout o čtyři procenta.

Vojáci a policisté by měli na tarifu dostat o dvě procenta víc a k tomu by měli mít víc financí na rizikový příplatek. "Každý by měl dostat aspoň 2000 korun měsíčně," dodal Babiš.

"Snažili jsme se, aby se navýšení co nejvíc dotklo těch, co mají nižší příjmy," uvedl vicepremiér. Vláda se podle něj bude snažit zajistit, aby se pracovníkům rozdělily i prostředky na odměny. Měli by je dostat třeba lidé na úřadech práce, kteří přímo pracují s klienty. Podle Hamáčka by kabinet mohl vydat vládní nařízení o rozdělení sumy.

V pátek se vláda chce sejít s odbory a navýšení s nimi projednat. ČSSD požadavky odborové konfederace na desetiprocentní růst tarifů podporovala. Hamáček už dřív řekl, že se sociální demokraté budou ve vládě snažit co nejvíc této představě přiblížit. Politici ANO naopak mluvili o šestiprocentním navýšení sumy a odstupňovaném upravení tarifů. S tímto záměrem neměla problém druhá odborová centrála - Asociace samostatných odborů.

Babiš: Státní úřady by od ledna měly zrušit 1327 pracovních míst

Státní úřady a organizace by měly od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nejdůležitější bod na dnešním jednání vlády byl bod Různé, kde jsme řešili důležité věci jako systematizaci míst. Resorty vyslyšely apel paní ministryně (financí Aleny Schillerové) a můj a od 1. ledna 2019 by mělo dojít ke snížení míst o 1327," řekl Babiš. V procentuálním vyjádření by podle něj nejvýraznější pokles míst měl nastat u ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo financí plánovalo v prvním návrhu rozpočtu zrušit neobsazená tabulková místa v celkovém počtu 2221. Ušetřit se tak mělo 3,4 miliardy korun.

Podle údajů ministerstva financí v publikaci státní rozpočet v kostce 2018 letos ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 453.400 lidí. Nejvíce je učitelů, a to 167.000. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64.000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55.000. Vojáků je přibližně 25.000. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

