Do Rudolfina přišly vzdát hold Menzelovi asi tři stovky lidí

Praha - Asi tři stovky lidí se do odpoledne přišly do pražského Rudolfina rozloučit s režisérem Jiřím Menzelem, který zemřel 5. září ve věku 82 let. Květinu a vzpomínku mu dnes přišli věnovat také jeho umělečtí kolegové či žáci, které pedagogicky vedl. Mezi prvními přišel dopoledne herec Viktor Preiss nebo kameraman Jaromír Šofr, který s Menzelem spolupracoval nejen na jeho Oscarem oceněném filmu Ostře sledované vlaky, ale i na filmech Rozmarné léto, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa či Postřižiny.

Přišla také herečka Anna Geislerová, která novinářům řekla, že bude vzpomínat na jeho filmy. "Je to jeho odkaz a to tady zůstává," uvedla. Režisér Jan Hřebejk ČTK řekl, že Jiří Menzel je pro něj někdo, jako jsou třeba Charles Chaplin, Miloš Forman nebo Pablo Picasso, jednoduše lidi, kteří jsou sami synonymem svého oboru. "Nechci to přehánět nebo být patetický, on sám nikdy patetický nebyl, neměl k tomu sklon, měl noblesu a možná trochu odstup a nerad něco přeháněl," řekl režisér.

"Když se řeklo v uplynulých 50 letech Jiří Menzel, byla to značka dobré kvality českého filmu i divadla, jak v pozici režiséra, tak v pozici herce. Jeho dílo je měřítkem toho, kam se dá dojít," doplnil. Osobně ho měl prý velmi rád, protože Menzel měl jemný humor, který mohl na někoho působit až odměřeně. "Mně ale mnoha radami v životě pomohl a do smrti mu za to budu věčný," řekl Hřebejk.

Do Rudolfina pořadatelé pouštějí příchozí maximálně po dvojicích a lidé se pak mohou ve foyeru podepsat do kondolenční knihy. Květiny pak mohou odkládat na místo připravené v parčíku před budovou. Mezi prvními květinovými dary byla kytice, kterou po 08:00 přinesl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Později přibyly květiny od pražského primátora Zdeňka Hřiba, Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády, FAMU, Filmového a televizního svazu (FITES) nebo sdružení Nedoklubko, které přinesli zástupci těchto institucí. Nedoklubko, které pomáhá rodičům předčasně narozených dětí, Menzel podporoval.

Prostranství před Rudolfinem vyplňuje výstava Rozmarná léta Jiřího Menzela, která ukazuje třeba plakáty k jeho filmům. Rudolfinum bude otevřené do 18:00.

"Nedělal jsem s ním žádný film, ale dělal jsem s ním dost na divadle. V Divadle na Vinohradech, dost rozdílné žánry, a hlavně komedie, z nichž jedna vydržela do nedávných let, respektive do nedávných dnů, to byl Brouk v hlavě," řekl při své návštěvě místa Viktor Preiss novinářům. "Naučil jsem se s ním, jak chápe gag, jak chápe vtip. Neměl rád, aby se herci na sebe pitvořili, chtěl, aby byli přirození. Měl určitý způsob humoru a velice dobře věděl, jak ho inscenovat," vzpomínal na režiséra.

Podle posledního Menzelova přání se nepočítalo s veřejným pohřbem. K pietnímu shromáždění se vdova Olga Menzelová rozhodla po velkém zájmu přátel, kolegů a fanoušků úspěšného filmaře.

V Rudolfinu se koná festival Dvořákova Praha, který se k pietě také připojil a který v dnešním programu Menzelova oblíbeného Mozarta v podání hornisty Radka Baboráka věnuje zesnulému režisérovi. Jako přídavek navíc zazní suita, kterou na hudbu Jiřího Šusta, autora filmové hudby k Ostře sledovaným vlakům, složil Jiří Teml. "To bude překvapení pro publikum, zařadíme tuto skladbu, abychom u menzelovského tématu zůstali," řekl ČTK programový ředitel festivalu Jan Simon.