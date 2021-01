Do registru k očkování proti covidu se začali hlásit zdravotníci

Praha - Registr k očkování proti covidu-19 začal dnes odpoledne fungovat i pro zdravotníky. Za první zhruba hodinu se jich na webu podle mluvčího Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáše Trnky registrovalo asi 2200. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že většina nově zaregistrovaných zdravotníků nedostane rovnou termín k očkování, protože vakcíny není dostatek.

Česká lékařská komora na webu informovala, že do soboty bylo proti novému typu koronaviru naočkováno asi 104.000 zdravotníků, což je zhruba polovina. Dvě třetiny očkovaných pracují v nemocnicích nebo zdravotnické záchranné službě. Druhou dávku vakcíny dostalo zhruba 9000 z nich.

Hlásit přes registrační systém se mohou ti zdravotníci, kteří zatím nedostali ani jednu dávku vakcíny. Po zadání telefonního čísla a ověření kódu zaslaného SMS mohou vyplnit další údaje, systém se ptá na jméno, adresu, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které je pro české občany stejné jako rodné číslo. Pokud není zájemce starší 80 let nebo jeho jméno není v Národním registru zdravotnických pracovníků, registraci mu systém neumožní.

Termín spuštění registru se několikrát odkládal, což kritizovala Česká lékařská komora. Původně se pro zdravotníky měl registr otevřít spolu se seniory staršími 80 let už 15. ledna. Kvůli problémům s propojením registru zdravotníků se ale rozběhl až dnes.

Od příštího pondělí měly být registrace otevřeny i pro všechny ostatní zájemce. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. Kvůli velkému zájmu lidí ze skupiny starších 80 let byl systém při spuštění přetížený a zpožďovaly se potvrzovací SMS zprávy. Proto a také kvůli nedostatku očkovací látky se budou další skupiny přidávat postupně. Na řadě by měli být senioři podle věku od nejstarších, vybrané profese a pacienti s některými chronickými nemocemi. Dohromady jich je téměř 3,5 milionu.

Dál se mohou registrovat i starší 80 let. Od minulého pátku jim přijde SMS s upozorněním, že na jimi vybraném očkovacím místě jsou volné termíny. Nejdříve jsou po zadání nových termínů informováni nejstarší. Původně mělo být očkování prioritní skupiny, kterou tvoří právě zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech a starší 80 let ukončeno do konce února. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se ale termín zřejmě o měsíc prodlouží.

Celkově bylo očkováno proti covidu-19 v Česku přes 207.000 lidí. Největší podíl z nich tvoří právě zdravotníci. V prioritní skupině jsou také zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Od 15. ledna se začalo také s očkováním starších 80 let. Podle přehledu na webu ministerstva zdravotnictví je jich asi čtvrtina.