Do Rakouska letos vyráží méně Čechů, více ale utrácejí

Praha - Na letní dovolenou do Rakouska letos podle prodejců pobytů vyráží meziročně méně Čechů. Cestují tam spíše na kratší dobu, často jen na prodloužené víkendy. Za dovolenou ale více utrácejí, v průměru zhruba o pětinu. Největší zájem mají o rakouské Alpy, kde naleznou sportovní vyžití i wellness služby. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

Cestovní portál Skr.cz podle ředitele Matěje Dvorského eviduje u Rakouska za poslední dva měsíce čtvrtinu objednávek ve srovnání s loňskem. "Zajímavé je, že lidé utrácejí o něco více, takže co do obratu jsou prodeje na třetině loňského roku. Průměrná hodnota pobytu vzrostla v průměru o 23 procent," řekl. Lidé jsou podle něj ohledně zahraničních cest letos kvůli koronaviru opatrní. Navíc se zvyšujícím se počtem nakažených v posledních týdnech podle něj opadá zájem Čechů cestovat do ciziny.

Na portálu Slevomat je o Rakousko 60procentní zájem proti loňskému roku. Lidé kupují především prodloužené víkendy. Za pobyty, ale utrácejí průměrně o 20 procent více. "Průměrná cena za pobyt pro dva se tak dostala na 5500 korun. Celkově je vidět, že když už se Češi rozhodnou pro zahraniční dovolenou, tak jedou sice na kratší pobyt, ale utratí za něj více. Chtějí si tak dovolenou užít naplno a tak trochu si dopřát, když už mají letos omezené možnosti," uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

S cestovní agenturou Invia do Rakouska lidé letos odjíždějí většinou na pět dní, nejčastěji volí tříhvězdičkové hotely s polopenzí. Vlastní dopravou do Rakouska vyráží 88 procent klientů, zbytek jede autobusem. "Počet klientů, kteří s námi cestují do Rakouska, oproti minulým letům nevzrostl. Vzhledem k aktuální situaci ale obecně stoupl počet zájezdů s vlastní dopravou. Pomalu dohání leteckou, která jinak prodejům jednoznačně dominuje. Velmi se na tom podílejí tuzemské dovolené," uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

S CK Travel Family na letní dovolenou do Rakouska letos odjelo 100 lidí, uvedl jednatel CK Ivan Lackovič. Letošní zájem je podle Lackoviče meziročně o desetinu vyšší, lidé si už také rezervují zimní pobyty, řekl.

Rakousko bylo loni podle Českého statistického po Chorvatsku, Slovensku a Itálii čtvrtou nejčastěji navštěvovanou zahraniční destinací. Delší pobyt tam strávilo 409.000 Čechů. Podle nedávného průzkumu agentury NMS Market Research o dovolené v Rakousku uvažuje každý pátý Čech. Nejvíce lidí by chtělo v létě vyrazit do Alp, a to 39 procent. Vídeň plánuje navštívit asi desetina převážně mladších českých cestovatelů.