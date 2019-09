Do Rady ČTK zvolila Sněmovna kandidáta ANO Davida Soukupa

Praha - Do Rady České tiskové kanceláře dnes zvolila Sněmovna kandidáta hnutí ANO Davida Soukupa. V radě zbývá obsadit jedno volné místo. Utkají se o ně zbylí dva nominanti Angelika Bazalová (za Piráty) a Michal Semín (za SPD). Oba postoupili do druhého kola volby, které by se mělo uskutečnit na říjnové schůzi dolní komory.

Zastupitel ANO Prahy 3 Soukup obdržel v tajné volbě 93 hlasů. Ke zvolení jich bylo nutných nejméně 91. Někdejší novinářku Bazalovou volilo 75 poslanců, místopředsedovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi dalo hlas 31 poslanců. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Soukup a Semín se už o místo v Radě ČTK ucházeli. Sněmovna ale v minulé volbě nikoho nevybrala. Pozornost tehdy budila Semínova kandidatura, vyostřila také vztahy v koalici mezi ČSSD a hnutím ANO. Pro sociální demokracii byla jeho volba nepřijatelná.

Snahu zvolit Semína radním ČTK tehdy kritizovala Federace židovských obcí, vystupuje podle ní antijudaisticky. Semín reagoval, že z teologického hlediska je k židovství kritický, je ale stoupencem náboženské snášenlivosti.

Sněmovna vybírá členy rady za někdejšího předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž pětiletý mandát skončil 20. června. Místopředsedy rady jsou nyní Jaroslava Wenigerová (zvolena za ODS) a publicista Petr Žantovský, dalšími členy jsou Pavel Foltán (oba zvoleni za ANO), Jana Gáborová (zvolena za SPD) a od začátku letošního května bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.