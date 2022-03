Do Rady ČRo zvolili poslanci historika Šebka, do Rady ČT pouze Ilju Racka

Praha - Na jedno volné místo v Radě Českého rozhlasu dnes poslanci zvolili historika Jaroslava Šebka, kterého navrhla Akademie věd ČR. Do Rady České televize zvolila v prvním kole volby na pětici volných míst pouze bývalého ředitele ostravského studia ČT Ilju Racka. Dalších osm kandidátů na tato místa postupuje do druhého kola volby. Na jedno volné místo v Radě ČT po odvolané radní Haně Lipovské poslanci nikoho nezvolili, do druhého kola volby postupují bývalí radí Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa. Výsledky dnešní tajné volby sdělil ČTK předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Členy rad veřejnoprávních médií volí Poslanecká sněmovna. V devítičlenné rozhlasové radě se uvolnilo jedno místo poté, co na tuto funkci rezignoval před volbami lídr pražské kandidátky SPD Josef Nerušil. Šebek v dnešní volbě obdržel 156 hlasů z celkových 181 odevzdaných hlasů. Neuspěli grafik Kamil Machart ani producent a někdejší dramaturg Českého rozhlasu Stanislav Zdílna.

Do Rady ČT volili poslanci ve dvou volbách. V jedné obsazovali jedno místo za odvolanou radní Lipovskou. Sněmovna ji odvolala loni v září kvůli podezření z porušení zákona o České televizi a ztrátě nezávislosti, o níž tento zákon hovoří. Lipovská kandidovala v říjnových sněmovních volbách za uskupení Volný blok. O její místo se nyní utkají Váňa a Šarapatka, neuspěla Karolína Rezková.

V druhé televizní volbě obsazovali poslanci pět míst a vybírali z 15 kandidátů. Zatímco dnes vybrali pouze jednoho, zbylá čtyři místa se pokusí obsadit ve druhém kole volby. Do něj postoupili Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Chmel Denčevová, Monika MacDonagh Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster a Radek Žádník.

Rady veřejnoprávního rozhlasu a televize představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.

Část členů Rady České televize měla Sněmovna volit už v minulém volebním obdobím. Kluby tehdejší opozice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i za přispění tehdy vládní sociální demokracie volbu zablokovaly. Někteří poslanci mluvili o hlasovací koalici tehdy vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM.